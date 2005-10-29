به ازاي هر هزار نفر ايراني 48 نفر وام مي گيرند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، شمار وامهاي بانكي در ايران به ازاي هر هزار نفر 48.19 وام است كه از اين لحاظ ايران داراي سي و ششمين سرانه بزرگ وام در جهان است.

بر اساس اين گزارش، كشور يونان با داشتن سرانه 776.48 وام به ازاي هر هزار نفر در رتبه نخست جهان قرار دارد.

پس از يونان نيز كشورهاي لهستان با سرانه وام 773.87، اسرائيل با 709.9، اتريش با 674.64، اسپانيا با 556.48، سنگاپور با 513.23، دانمارك با 450.99، شيلي با 417.74، مالت با 407.21، و مالزي با سرانه 328.97 وام به ازاي هر هزار نفر به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم جهان قرار دارند.

بانك جهاني همچنين سرانه وامهاي بانكي آلباني را 4.42، ارمنستان 41.23، بنگلادش 54.73، برزيل 49.59، فرانسه 67.09، ايتاليا 328.15، اردن 80.39، لبنان 93.42، پاكستان 21.93، روسيه 54.11، عربستان سعودي 47.45، تايلند 247.87، تركيه 264.51، و فلسطين را 50.15 اعلام كرده است.