به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله بیاتی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم و پس از تقدیم بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده، ضمن تشکر از شهردار قم که بودجه سال ۹۴ را در زمان قانونی به شورای شهر ارائه کرد ابراز داشت: این دومین بودجه است که در شورای چهارم تصویب می‌شود و اعضای شورا نسبت به موضوعات شهرداری توجیه هستند.

وی ادامه داد: امسال باید با دقت بیشتری بودجه را بررسی کنیم و واقعیت‌های موجود در شهرداری را درست ببنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه تمام کمیسیون‌ها باید فعالانه در بررسی بودجه وارد شوند ادامه داد: کمیسیون تلفیق هم حتما تشکیل خواهد شد تا بتوانیم بودجه را در موعد قانونی بررسی کنیم.

وی افزود: باید در امر تحقق بودجه به ظرفیت‌های قم توجه داشته و نگاهی هم به آینده داشته باشیم.

بیاتی با اشاره به زائرپذیر بودن شهر قم عنوان داشت: باید شهر را به صورتی مدیریت کرد که پاسخگوی همه مردم شریف کشور و زائران خارجی باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: باید به مسائل خدماتی توجه ویژه داشته باشیم.

بیاتی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی یکی از موضوعات بسیار مهم است که حتما باید در بودجه دیده شود.

وی گفت: کاهش هزینه‌ها یکی از نکات بسیار مهم است و هر جایی که ببنیم امکان دارد باید بتوانیم کاهش پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ابراز کرد: مسائل فرهنگی در قم یکی از موضوعات بسیار مهم است که اعضای شورای شهر باید در بودجه نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

وی اظهار داشت: امسال موضوعات جدیدی از جمله تحقق درآمد از سرمایه‌گذاری باید در امر تصویب بودجه مد نظر قرار بگیرد.

