لزوم مشارکت دانش آموزان در مراسم مذهبی/بسته امید و نشاط در مدارس استان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست شورای آموزش و پرورش استان در خانه معلم تبریز گفت: تقویت اعتقادات دانش آموزان نیازمند فراهم کردن فضای فیزیکی و معنوی مناسب در مدارس است

وی در ادامه تصریح کرد: اجرای سیاست های تشویقی برای افزایش مشارکت دانش آموزان در برنامه های مذهبی جز ضروریات است و معلمان و مدیران برای نمونه نقش مهمی در ترغیب دانش آموزان به اقامه نماز جماعت دارند و شرکت آنها در صفوف نماز جماعت مدارس موجب افزایش علاقه مندی دانش آموزان می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: این شورا برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در آموزش و پرورش شکل گرفته و نباید نمادین باشد، بلکه باید بین مردم و دستگاه های موثر در امر تعلیم و تربیت پیوند ایجاد کند و بر همین اساس می تواند به مغز متفکر آموزش و پرورش تبدیل شود.

شبستری با اظهار تاسف به خاطر جایگاه نامناسب استان به لحاظ تعداد افراد باسواد گفت: حرکت هایی برای شناسایی و رفع موانع سوادآموزی شروع شده اما هنوز با ایده آل ها فاصله داریم و باید اهتمام بیشتری برای جذب امکانات مادی و انسانی به منظور تجهیز فضاهای آموزشی و تربیت افرادی توانمند و مومن صورت گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در همین خصوص به خبرنگاران گفت: شکل گیری شورای آموزش و پرورش اتفاق مبارکی برای دستگاه تعلیم و تربیت است چرا که می تواند نقش مهمی در توسعه مشارکت های مردم به عنوان یکی از اولویت های آموزش و پرورش داشته باشد.

جعفر پاشایی در پایان با اشاره به تجهیز یکهزار و ۲۰۰ مدرسه آذربایجان شرقی به بسته فرهنگی ورزشی نشاط و امید اظهار داشت: ۳۵ شورای آموزش و پرورش با ۴۶۹ عضو نیز در استان فعال هستند که ۹۲ درصد از مصوبات این شوراها در ۹ ماهه سال جاری اجرایی شده است.