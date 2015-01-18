تعیین تکلیف ۳۰۰ هزار ملک بدون سند/ مازندران بیشترین املاک علوی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بکاییان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم معارفه رئیس ادراه ثبت اسناد و املاک کلاردشت در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین ۷۰۰ هزار تقاضا برای کارشناسی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود کار صدور سند برای املاک فاقد سند تا پایان سال ۹۴ به پایان رسد، بیان داشت: در زمینه صدور سند روستایی نیز میزان سهمیه سال جاری ۲۵۰ هزار سند است که تاکنون نیمی از آنان محقق شده است.

وی با اشاره به صدور سند کاداستری برای هشت میلیون ملک در کشور از مردم تقاضا کرد تا برای تهیه سند املاک اقدام داشته باشند.

بکاییان با عنوان اینکه قانون کاداستر در مجلس در حال تصویب نهایی است، گفت: سعی می کنیم با نهایی شدن این قانون، بحث صدور سندهای جدید را سریع تر انجام دهیم و در پروسه پنجساله همه سندها را جدید کنیم.

معاون امور املاک سازمان ثبت و اسناد کشور به پروسه زمانی صدور سند مالکیت اشاره و اضافه کرد: در جاهایی که سند جدید صادر کردیم مدت زمان از تقاضا تا صدور ۲۴ ساعته بوده ولی برای تبدیل سند قدیمی به جدید و کاداستری بین یک هفته تا یکماه زمان می برد.

محمد حسین بکاییان، شمار سندهای قدیمی نزد مردم را بیش از ۲۴ میلیون جلد سند بیان کرد و گفت: هر چقدر مردم نسبت به صدور سند برای املاک شان اقدام کنند، مشکلات و اختلافات کمتر خواهد شد.

معاون امور املاک سازمان ثبت و اسناد کشور در بخشی از سخنانش با بیان اینکه استان بیشترین فراوانی املاک علوی در مازندران واقع شده است گفت: مسئولیت این املاک بر عهده ثبت نیست و در صورت انتقال آن به اشخاص، ثبت برای صدور سند مشکلی ندارد.

وی همچنی از تشکیل هیئت هایی برای بررسی تقاضاهای مردم جهت تعیین تکلیف و صدور سند مالکیت خبر داد و گفت: در این هیئت ها نمایندگانی از ثبت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی حضور دارند.

بکاییان با بیان اینکه مازندران دومین استان کشور از نظر ثبت تقاضاهای سند مالکیت است، بیان داشت: افزایش شمار هیئت های رسیدگی و تشکیل سریع جلسات از جمله برنامه ها است.

وی همچنین به وجود قطعات ۱۰ هکتاری جنگلی جلگه ای در مازندران اشاره کرد و گفت: قرار بود در وضعیت این اراضی تغییری ایجاد نشود که تغییر و تبدیل وضعیت این املاک از جمله مشکلات کنونی است.