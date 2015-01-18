رضایت امام زمان(عج) را در اعمال خود مورد توجه قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر یکشنبه، در دیدار مدیران مجتمع یاوران مهدی(ع) اظهار داشت: باید سعی کنیم در زندگی خود یاور امام زمان(عج) باشیم، خدمت در محضر حضرت مهدی(ع) سعادت است.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم امام زمان(عج) ما را قبول کند باید به دستورات قرآن توجه کنیم، افزود: اگر اهل حقیقت و پاکی باشیم امام زمان(عج) را خواهیم دید و چشممان به جمال زیبای ایشان روشن می‌شود.

استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه امام زمان(عج) زنده و در دوران غیبت بر اعمال ما ناظر است، گفت: اینکه انسان ادعا کند به دنبال رضایت امام عصر است کار راحتی است، انسان باید کاری کند که امام زمان (عج) از اعمال او راضی باشد.

آیت الله علوی گرگانی اضافه کرد: مال و اموال انسان را از امام خویش دور می‌کند، این موضوع به خوبی در زندگی‌های امروز نمایان است.

وی با تاکید بر تفکر به امام زمان(عج) در طول شبانه روز عنوان کرد: سعی کنیم در طول شبانه روز در کنار دیگر کار‌هایمان فرصتی برای تفکر به امام زمان(عج) داشته باشیم و‌‌ همان گونه که ایشان از ما می‌خواهد زندگی کنیم و تنها هدفمان جلب رضایت ایشان باشد.

این مرجع تقلید شیعیان خطاب به حاضران در جلسه گفت: شما که خادمی زائران امام زمان(عج) را می‌کنید سعی کنید با اقدامات خویش زمینه رضایتمندی حضرت مهدی(عج) را فراهم کنید و موجب ناراحتی ایشان نشوید.