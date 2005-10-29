اعتراف انگليسي/ مجلس و مديريت آموزش و پرورش/ تلاطم فكري در نهضت آزادي/ يكصد ميليون دلار براي سانسور در آمريكا و ...

خبرگزاري "مهر" بنا دارد هر از گاهي، اينگونه اخبار موسوم به "ويژه" را كه عمدتا خبرهايي "غير رسمي و تاييد نشده" هستند ، ضمن اعمال ملاحظات شرعي ، قانوني و حتي عرفي ،از پشت صحنه رويدادها و اخبار رسمي و ويتريني براي اطلاع مراجعان محترم خود منتشر سازد .

خبرگزاري "مهر" ضمن تاكيد بر مسووليت خود به عنوان رسانه اي حرفه اي و رسمي ؛ تاكيد دارد كه در انتشار اين "گفته مي شود..." ها ، هيچ انگيزه اي جز اطلاع رساني و وظيفه حرفه اي و رسانه اي در كار نيست. به هرحال اين مطالب در فضاي رسانه اي و افكار عمومي "گفته مي شود" و چه بهتر است مراجعي كه اخبار مربوط به آنها است مطلع بوده و جهت ايجاد فضاي شفاف خبري صحت و سقم آن را بيان نمايند .

"گفته مي شود ..." بنا ندارد كه صرفا سياسي باشد و قطعا به عرصه هاي بين الملل، اجتماع، ورزش، اقتصاد و ... وارد خواهد شد. "گفته مي شود ..." علاوه بر آنكه سعي خواهد كرد از گفته ها و شنيده هاي فرهنگي و هنري براي مخاطبان خود بگويد، اصرار دارد كه نگاه فرهنگي خود را در تمامي عرصه هاي ديگر خبري نيز به اثبات رساند .

گفته مي شود ...



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در بازجويي هاي صورت گرفته ازمتهمان انفجارهاي تروريستي اهواز، افراد بازداشت شده به گذراندن آموزش هاي نظامي در منطقه ام القصرعراق زير نظر مستقيم نيروهاي انگليسي اعتراف كرده اندبه گفته يكي از اعضاي هيات دولت، حضور شهردار در جلسات كابينه مبناي قانوني ندارد. وي گفته در زمان آقاي خاتمي حضور شهردار براي مدت 4 سال به صورت آيين نامه داخلي به تصويب رسيد . در زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد هم درصدد هستيم اين موضوع را از تصويب بگذرانيمروزنامه هاي الشرق الاوسط، الاتحاد، الخليج و الرياض، با درج مقالات و گزارش هايي از گرايش شديد شيعيان بحرين به انقلاب اسلامي ايران و حمايت از مرجعيت شيعه به ويژه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي ، مدعي شده اند كه اين اعلام وفاداري ها به معناي پشت كردن به وطن و عربيت استپس از آنكه دولت ومجلس بر روي دو گزينه پيشنهادي رئيس جمهور به توافق نرسيدند، يك عضو ارشد دولت گفته ممكن است دولت طرحي را به مجلس ارائه دهد كه بر مبناي آن، مجلس خود درباره مديريت وزارت آموزش و پرورش تصميم بگيرد! اين امر بي سابقه و بر خلاف قانون اساسي و حقوق قواي مقننه و مجريه استيكي از مسوولان نزديك به مذاكره كنندگان اروپايي ، در گفتگو با يكي از اعضاي تيم هسته اي ايران گفته است: تهران حالا همه برگ هاي برنده را در اختيار خود دارد و محتمل است حتي انگليسي ها را هم در نهايت با خواسته اش همراه كندوزيرخارجه تركمنستان در ديدار با سفير ايران در آن كشور گفته است: ما بايد از محتواي كتاب ها و مقالاتي كه رايزني فرهنگي ايران چاپ مي كند مطلع باشيم، اساتيد زبان فارسي و افرادي كه به رايزني تردد مي كنند را بشناسيم و در جريان همه كارهاي رايزني قرار بگيريمهدف سفر سعيدلو به پاكستان، علاوه بر موضوعات مربوط به امداد رساني ايران به زلزله زدگان ، بحث درباره فعاليت هاي هسته اي كشورمان و اجلاس آينده آژانس نيز مي باشديكي از روزنامه هاي كشور، در شماره 16194 خود در مطلبي تحت عنوان" زنان ايراني در دنياي رايانه به دنبال پيشتازي هستند" تصوير دو تن از زنان گروهك نفاق را در حالي كه در سايت اين گروهك مشغول به كار با رايانه هستند، چاپ كرده استدولت فرانسه از چاپ مصاحبه سفير ايران در روزنامه فيگارو كه به ترسيم مواضع هسته اي ايران اختصاص داشت، ممانعت به عمل آورده است. همچنين با فشارمقامات فرانسوي، نشريه لوموند هم ازانتشارمقالاتي درباره مواضع هسته اي ايران جلوگيري به عمل آورده استايران براي بررسي و پاسخ به طرح ابتكاري روسيه در زمينه چرخه سوخت ، يك هفته مهلت خواسته استداودي در سفر به روسيه از حضور در ضيافت شامي كه در آن مشروبات الكلي بود خودداري كرد. وي با ترك اين جلسه در مراسم شب احياي مسجدي در مسكو شركت كردانجمن اسلامي دانشگاه تهران در صدد است با دعوت از فعالان دانشجويي برخي تشكل هاي دانشجويي با هدف جايگزين شدن به جاي دفتر تحكيم وحدت، تشكيل ائتلافي جديد در تشكل هاي دانشجويي بدهدابراهيم يزدي در جمع هواداران نهضت آزادي گفته است: تلاطم هاي فكري وارد نهضت آزادي و خانه ما هم شده است. ما نتوانسته ايم در مقابل اين توفان كه مخل انسجام دروني ما شده كاري انجام بدهيمكم كاري جمهوري اسلامي ايران در پروژه پلي اتيلن تركمنستان كه قابليت ارتقا تا يك ميليارد دلار را داراست، تركمنستان را وادار كرده به دنبال شريك جايگزين در اين پروژه كه احتمالا چين خواهد بود، باشدبا مخالفت دفتر بازرسي رييس جمهور، از انتصاب يكي از نزديكان يك عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب به رياست يكي از مهمترين نهادهاي اقتصادي ممانعت به عمل آمدمجتمع نيمه كاره توانبخشي مارليك متعلق به بهزيستي شهرستان شهريار كه حدود 80 درصد بناي آن تكميل و رها شده بود، توسط شهرداري ملارد به طور كامل تخريب و حدود يك ميليارد تومان خسارت به سرمايه ملي وارد شديكي از متهمان بمب گذاري هاي اخير اهواز همراه هفت كيلوگرم تي . ان . تي و 9 عدد چاشني الكتريكي كه از عراق وارد كشور شده بود، دستگير گرديدحدود دويست نفر از شيعيان پاكستان در اعتراض به نحوه صدور ويزاي جمهوري اسلامي ايران و مطالبه آزمايش پزشكي، دريافت پول ويزا، ندادن ويزا به مجردان، عدم اعطاي ويزاي عبور و برخي برخوردهاي خلاف مقررات، اقدام به اعتراض در برابر سفارت جمهوي اسلامي ايران نموده انديكي ازناشران تهراني، تلاشهاي گسترده اي را براي اخذ مجوز چاپ مجدد كتاب (نافرماني مدني ، از ديكتاتوري تا دموكراسي) به خرج داده استيك روزنامه اقتصادي بر خلاف قانون مطبوعات، اقدام به مصاحبه اي يك صفحه اي با يك خواننده كوچه بازاري رژيم پهلوي كرده است. اين خواننده كه به دليل افراط درمسكرات دچار بيماري هاي عديده اي شده، الگوي رفتاري خود را دلكش، ناصر ملك مطيعي و فردين معرفي نموده استطي يك بررسي آماري از عملكرد راديوهاي فردا، بي . بي . سي، كلن و فرانسه، نشان مي دهد كه اين 4 راديو طي 54 روز، 220 خبر درباره اكبر گنجي منتشر كرده اندعليرغم تدابير انجام شده در زندان اوين، گزارش هاي متعددي از تهيه و مصرف مشروبات الكلي دست ساز در اين زندان تهيه شده استسازمان ديانت تركيه، تلاش هاي وسيعي براي جذب و استخدام طلاب و روحانيون ترك شيعي به ويژه آن دسته از طلابي كه از حوزه علميه قم فارغ التحصيل شده اند، كرده استوزارت اطلاعات براي دومين بار طي يك ماه گذشته با مرخصي دو روزه رضا گلپور موافقت كردمجله تايم در شماره اخير خود خبر از تشكيل واحد جديدي در مجموعه سازمان سيا به منظور پيگيري و كنترل مقالات، سايت هاي اينترنتي ونشريات ديني دارد.اين واحد تازه تاسيس كه تشكيل آن به دستوررئيس جمهورآمريكا وبه بهانه مبارزه با تروريسم پيشنهاد شده، زير نظر رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا و با بودجه يكصد ميليون دلاري اداره خواهد شدمحمد محمد رضايي با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهور خواستار بازنگري درنحوه واگذاري امتياز نانوايي ها شده است. وي دراين باره نوشت: براساس گزارشها وبررسي هاي انجام شده، صاحبان 98 درصد نانوايي ها دركلان شهرها هيچ تخصصي دراين كار نداشته و مغازه هاي خود را به افراد بيكار و غير ماهر اجاره داده و با استفاده از نرخ پائين حق بيمه خبازي، بستگان و خويشاوندان خود را بيمه مي نمايند. همچنين اكثر گردانندگان نانوايي هاي اجاره اي هم به دليل سنگيني اجاره بها و هزينه هاي جانبي، ناگزير به كم كردن وزن نان و فروش آزاد آرد مي شوندبا بالا گرفتن اختلاف ميان گروهك هاي كومله و دمكرات با پژاك، سران دمكرات و كومله، پژاك را دست پرورده نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران معرفي كرده اند. درمقابل پژاكي ها هم درپاسخ گفته اند: حال كه كومله و دمكرات در داخل و خارج ايران زمين گير شده اند، مي خواهند با اتهام به پژاك، انفعال خود را توجيه نمايندتغيير ساختار سازمان چاي و واگذاري آن به بخش خصوصي، منجر به دپوي 187517 تن چاي در انبارهاي دولتي گرديده استگزارش هايي از وضعيت نابساماني اخلاقي در زندان زنان رجايي شهر كرج براي مقامات مسوول تهيه و ارسال گرديده است. محتواي اين گزارش ها هشدار دهنده و تاسف بار است