جنگ رواني و تبليغاتي غرب برضد روز قدس نشانه عجز آنان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا، آيت الله مكارم شيرازي با تقدير و تشكر از حضور ميليوني مسلمانان جهان در راهپيمايي روز قدس گفت: مسلمانان جهان جمعه در راهپيمايي روز قدس شركت كردند و اي كاش سران كشورها عقلشان مي‌رسيد و حداقل‌ ملت ‌هاي خود را آزاد مي ‌گذاشتند تا در اين راهپيمايي شركت كنند.

وي اضافه كرد: روز قدس فراموش شدني نيست و هر سال تازه ‌تر مي‌شود. يكي از مشكلات و مسايل اجتماعي فراموش شدن اين موضوع است ؛ ولي با اين ابتكار امام خميني (ره) فراموش شدني نيست.

استاد دروس خارج حوزه علميه قم جنگ رواني و تبليغاتي غرب را يادآور شد و اظهار داشت: دشمنان در برابر روز قدس سر و صدا و جنجال‌ هايي به راه انداختند و برچسب ‌هايي زدند تا مسلمانان روزه ‌دار را از ميدان دفاع از حقوق ملت مسلمان فلسطين بيرون كنند. اين نشانه عجز آنان است. هميشه انتظار داريم كه وقتي برنامه ‌اي منسجم از سوي مسلمانان برگزار مي‌شود آنها بهانه ‌اي درست و سم پاشي كنند.

وي با بيان اينكه دشمنان حق در صدر اسلام براي خنثي سازي اقدامات رسول الله (ص) برچسب‌هايي به ايشان مي ‌زدند افزود: امروز هم مي‌بينيم دشمنان جمهوري اسلامي، جهان اسلام و ملت مظلوم فلسطين هر روز برچسبي به اينها مي‌چسبانند براي اينكه در دنيا جنجالي راه بياندازند. اسراييلي كه با ابزار مختلف ، كوچك و بزرگ را نابود مي‌ كند تروريست نيست ولي كساني كه از خانه و زندگي خود آواره شده ‌اند و از خود دفاع مي ‌كنند تروريست هستند و انواع برچسب‌ها را به آنها مي‌چسبانند.