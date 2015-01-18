سجادی: اطلاعاتی از دستگیری متخلفان ندارم/ برای تیم ملی دعا می کنیم

نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان پس از انتخابات فدراسیون اسکی در جمع خبرنگاران، گفت: انتخابات امروز در شرایط بسیار خوبی برگزار شد و علی رغم فضای بیرونی که به وجود آمده بود در آرامش پیگیری و ناصر طالبی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

وی با اشاره به تعداد زیاد کاندیداها در مجمع انتخاباتی اسکی، عنوان کرد: اینکه 19 کاندیدا در انتخابات اسکی شرکت کردند نشان دهنده این است که فضای خوبی برای نامزدها وجود دارد و این قضیه را که انتخابات از پیش تعیین شده است، منتفی می کند. این را بعد از برگزاری 30 انتخابات می گویم.

سجادی با اشاره به دستگیری چند متخلف ورزشی، عنوان کرد: اجازه بدهید نهادهایی که در این زمینه مسئول هستند، پاسخگو باشند. من در این خصوص اطلاعات زیادی ندارم ولی هم وزارت ورزش و جوانان و هم دولت تلاش زیادی برای مبارزه با فساد دارند.

وی در خصوص هم اندیشی روز نهم اسفند نیز بیان کرد: باید تلاش کنیم تا از حمایت کنندگان مالی در ورزش استفاده بیشتری کنیم. در هم اندیشی نهم اسفند، فدراسیون های ورزشی، مدیران عامل باشگاه و مسئولان بخش های بازاریابی حضور دارند و این همایش یک روز به طول می انجامد.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مراسم تقدیر از ورزشکاران بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، تصریح کرد: ورزشکاران و افتخارآفرینان بازیهای آسیایی و پاراآسیایی به همراه مدیران ورزشی و اعضای هیات رئیسه و قهرمانان رقابت های جهانی کشتی اول بهمن ماه با مقام معظم رهبری دیدار می کنند و در دهه مبارک فجر در فرصتی که تعیین می شود، مراسم تقدیر ورزشکاران برگزار می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا رشته گلف زیرمجموعه انجمن های ورزشی خواهد شد، تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد اگر چنین چیزی را می خواستیم انتخابات برای این فدراسیون برگزار نمی کردیم.

سجادی با اشاره به نتایج هندبال در مسابقات جهانی، بیان کرد: این برای اولین بار است که هندبال در مسابقات جهانی حضور پیدا می کند و به نظر من خوب ظاهر شده است. البته بیشتر کشورهای آسیایی در این رشته با سطح جهانی فاصله دارند.

وی در خصوص نتایج تیم ملی فوتبال در جام ملتهای آسیا نیز عنوان کرد: تیم ملی فوتبال هم در دو بازی گذشته خوب ظاهر شد و امیدوارم به عنوان سرگروه در مرحله بعد حضور یابد. دعا می کنیم تا فوتبال ایران فینالیست جام ملت های آسیا شود.

سجادی در پایان با اشاره به تدوین اساسنامه ورزش، خاطرنشان کرد: کارگروهی، کار نهایی رسیدگی به اساسنامه ورزش را انجام می دهد. 11 عضو در وزارتخانه روزهای دوشنبه و چهارشنبه در این خصوص فعالیت می کنند. این اساسنامه برای همه فدراسیون های ورزشی به غیر از فوتبال است، معتقدم اساسنامه فدراسیون فوتبال نیاز به اصلاحاتی دارد.