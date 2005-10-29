گمانه زني دولت براي تعيين رييس سازمان بورس آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در حالي كه براساس لايحه جديد بازار سرمايه اساسنامه وتشكيلات سازمان بورس بايد حداكثرظرف سه ماه آينده توسط شوراي بورس تهيه وبه تصويب هيات وزيران برسد گمانه زني براي تعيين رييس اين سازمان دردولت آغاز شده است.

هرچند انتخاب پنج عضو هيئت مديره برعهده وزيراقتصاد ودارايي مي باشد و رييس سازمان بعد از تشكيل هيئت و بنا بر تصميم آن تعيين مي شود اما دراين باره شاهد طي سيكل معكوسي هسيتم.

به گزارش "مهر" دولت در مرحله اول به جاي تعيين پنج نفر به دنبال پيدا كردن فردي مناسب براي رياست سازمان بورس است.

علاوه برآن درلايحه بازاراوراق بهادارآمده اعضاي هيات مديره سازمان بورس بايد ازميان كارشناسان غيردولتي انتخاب شوند اما بسياري از گزينه هاي مطرح شده هم اكنون داراي پست هاي دولتي مي باشند.

گفتني است درميان گزينه هاي مطرح شده اسامي مديرعامل چند كارگزاري،چند شركت سرمايه گذاري دولتي وهمچنين برخي مديران وزارت اقتصاد به چشم مي خورد.