۲ هزار برنامه فرهنگی دهه فجر در سیستان و بلوچستان اجرا می شود

حجت الاسلام عباس دانشی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ۲۲ کمیته برای برگزاری برنامه‌های دهه فجر در استان تشکیل شده است ادامه داد: تعداد یک هزار از برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت دهه فجر در سطح مدارس انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه جشن‌های دهه مبارک فجر در ۱۹ شهرستان استان و حتی در سطح روستاها و دهستان‌ها نیز برگزار خواهد شد ادامه داد: باید تلاش کرد تا مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اقدامات و فعالیت‌ها را در رسانه‌های مختلف تشریح و مردم را با تحولات بعد از انقلاب بیش از گذشته آشنا کنیم.

وی افزود: برنامه‌های گرامیداشت پیروزی انقلاب در سیستان و بلوچستان از ۱۰ بهمن ماه امسال آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد و شامل برنامه های متعدد از جمله برگزاری جشن‌ها، برنامه‌ها، مسابقات مختلف ملی و بین‌المللی است.

وی ادامه داد: دیدار مسئولان ونیروهای ستاد دهه فجر با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری مراسم محوری گلبانگ انقلاب اسلامی و فعالیت‌های مذهبی همزمان با آغاز دهه فجر وبرگزاری چندین یادواره شهدای شاخص استان از جمله برنامه‌های آماده اجرای ویژه گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب درسیستان و بلوچستان است.