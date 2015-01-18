وقوع۶۵درصد تصادفات فوتی درمحوری۲۳۰کیلومتری/ ۷۶کشته درفاصله دوپل

به گزارش خبرنگار مهر، علی خوان پایه صبح یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان این محور را از پل "خیرآباد" تا پل "کتا" عنوان کرد و افزود: این ۲۳۰ کیلومتر یک محور اصلی و ملی استان است که میزان تصادفات رانندگی در آن نگران کننده است.

وی بیان کرد: در ۹ ماه گذشته ۱۱۷ نفر در محورهای برون شهری کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست داده اند که ۷۶ نفر از آنها در این ۲۳۰ کیلومتر بوده است.

خوان پایه با بیان اینکه این محور ۴۰ کیلومتر از محورهای اصلی و ۱۴ کیلومتر از کل محورهای استان را شامل می شود، اظهار داشت: از ۱۲ میلیون خودرویی که در ۹ ماهه سال جاری در محورهای ارتباطی این استان تردد کردند، هفت میلیون در این ۲۳۰ کیلومتر تردد کرده اند.

وی گفت: ۷۳درصد از تصادفات منجر به فوت در این استان مربوط به خودروی سواری بوده است.

خوان پایه اضافه کرد: همچنین ۷۰درصد تصادفات منجر به فوت در ساعات هشت تا ۱۰ شب و ۵۱ درصد از تصادفات در ۱۵ کیلومتری ورودی شهرها رخ داده است.

وی میزان تصادفات را نگران کننده دانست و با اشاره به افزایش تردد خودروها و عدم توسعه امکانات و جاده ها، افزود: اگر فکری برای این موضوع نشود، باید شاهد حوادث بیشتری باشیم.

وی همچنین نرخ تردد خودرو به طور میانگین در محورهای ارتباطی استان را ۱۳۱ خودرو در ساعت عنوان کرد و گفت: نرخ تردد در محورهای اصلی استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.