۲۴۱ پرونده تخلف در زمینه آرد و نان در سیستان و بلوچستان تشکیل شد

محمدرفیع سلطانزاده در گفتگو با مهر بیان داشت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه بازرسان این سازمان بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ نوبت بازرسی در زمینه آرد و نان و نانوایی‌های سراسر استان انجام پذیرفته است.

وی افزود: از تعداد کل بازرسی‌های انجام شده طی این مدت ۲۴۱ پرونده تخلف با عناوین کم‌فروشی، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده را ۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال عنوان کرد و افزود: به دلیل جلوگیری از خروج آرد دولتی به خارج از شبکه و همچنین جلب نظر شهروندان در تامین نان با کیفیت این بازرسی ها با حساسیت و شدت بیشتری ادامه دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد یک هزار و ۱۱۶ واحد فعال نانوایی در استان ارائه خدمات می‌ کنند.

سلطانزاده در زمینه انبارها و سردخانه‌ها نیز گفت: تعداد ۳۷۲ انبار و سردخانه در سیستان و بلوچستان شناسایی شده‌ که بر اساس تخلفات صورت پذیرفته ۶۹ واحد انبار و سردخانه فعالیتشان به حالت تعلیق در آمده است.

وی افزود: مسئولان انبارها و سردخانه‌ها باید هر ۱۵ روز یک‌ بار آمار موجودی خود را برای تنظیم بازار به این سازمان اعلام کنند.