  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

۲۴۱ پرونده تخلف در زمینه آرد و نان در سیستان و بلوچستان تشکیل شد

۲۴۱ پرونده تخلف در زمینه آرد و نان در سیستان و بلوچستان تشکیل شد

زاهدان-مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: تعداد ۲۴۱ پرونده تخلف در زمینه آرد و نان در استان تشکیل و برای صدور حکم به مراجع قانونی ارسال شد.

محمدرفیع سلطانزاده در گفتگو با مهر بیان داشت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه بازرسان این سازمان بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ نوبت بازرسی در زمینه آرد و نان و نانوایی‌های سراسر استان انجام پذیرفته است.

وی افزود: از تعداد کل بازرسی‌های انجام شده طی این مدت ۲۴۱ پرونده تخلف با عناوین کم‌فروشی، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده را ۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال عنوان کرد و افزود: به دلیل جلوگیری از خروج آرد دولتی به خارج از شبکه و همچنین جلب نظر شهروندان در تامین نان با کیفیت این بازرسی ها با حساسیت و شدت بیشتری ادامه دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد یک هزار و ۱۱۶ واحد فعال نانوایی در استان ارائه خدمات می‌ کنند.

سلطانزاده در زمینه انبارها و سردخانه‌ها نیز گفت: تعداد ۳۷۲ انبار و سردخانه در سیستان و بلوچستان شناسایی شده‌ که بر اساس تخلفات صورت پذیرفته ۶۹ واحد انبار و سردخانه فعالیتشان به حالت تعلیق در آمده است.

وی افزود: مسئولان انبارها و سردخانه‌ها باید هر ۱۵ روز یک‌ بار آمار موجودی خود را برای تنظیم بازار به این سازمان اعلام کنند.

کد مطلب 2467298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها