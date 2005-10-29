سوء استفاده 500 ميليارد توماني دلالان پتروشيمي از نظام چند نرخي

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، بر اساس بررسي هاي يك نهاد نظارتي، در حالي كه توليد مواد پليمري در كشور سالانه يك و نيم ميليون تن است، تقاضاي وام هاي پايين دستي به اين محصولات، 13 ميليون تن برآورده مي شود كه بخش اعظم آن نياز كاذبي است كه دلالان براي سوء استفاده خود ايجاد كرده اند.

اين در حالي است كه مصرف واقعي محصولات پليمري يعني مجموع توليد و واردات آن 5/1 ميليون تن در سال است.

در اين گزارش درخصوص شيوه هاي سوء استفاده دلالان آمده است : دلالان با پرداخت رشوه و شيوه هاي ديگر نظير ارايه اطلاعات نادرست و اخذ پروانه هاي بهره برداري صوري و ايجاد واحدهاي كاذب، يا افزايش غير واقعي ظرفيت توليد به جذب و خريد مواد اوليه از مجتمع هاي پتروشيمي اقدام مي كنند و سپس حواله هاي دريافت محصول را با چند برابر قيمت اصلي در بازار سياه مي فروشند.

گزارش اين نهاد نظارتي تصريح مي كند: ايجاد تقاضاي 5/11 ميليون تني كاذب، يعني 88 درصد كل تقاضاي سالانه كه حداقل 500 ميليارد تومان سود عايد اين دلالان مي كند.

از سوي ديگر به دليل ايجاد نياز كاذب در كشور، كارخانه هاي فعال پايين دستي پليمر كشور، بايد بر اساس سهميه بندي مواد اوليه مورد نياز خود را مجتمع هاي پتروشيمي دريافت كنند و هر واحد توليدي تنها 8 درصد از نياز خود را از اين طريق تامين مي كند و بايد 92 درصد باقيمانده نياز خود را از طريق بازار سياه محصولات داخلي يا واردات تامين كند.

بر اساس بررسي هاي اين نهاد نظارتي، از يارانه تخصيصي دولت به اين بخش از محصولات پتروشيمي، عملا چيزي عايد مصرف كننده و واحدهاي توليدي نمي شود.

در گزارش اين نهاد نظارتي آمده است: اين وضع نابسامان موجب شده كه علاوه بر مجتمع هاي پتروشيمي به عنوان توليد كننده ، وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي و واحدهاي صنفي توليد كننده نيز، خواستار تغيير و اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات پتروشيمي و حذف نظام چند نرخي و بازار واسطه گري شوند.

در پايان اين گزارش با اشاره به رانت خواري هاي گسترده اي كه در اين بخش صورت گرفته، آمده است: پس از 2 سال پيگيري، سرانجام در جلسه 25 ارديبهشت سال جاري، ستاد بررسي و كنترل قيمت ها به رياست محمدرضا عارف، حذف نظام چند نرخي از اول مرداد امسال به تصويب رسيد. اما با گذشت چند ماه اجراي اين مصوبه به فراموشي سپرده شده است و همچنان دلالان و واسطه ها بر سوء استفاده هاي هنگفت خود از اين وضع ادامه مي دهند.