خوزستاني ها انتظار بارش باران تا سه روز آينده را نداشته باشند

عليرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: بررسي نقشه هاي هواشناسي، استقرار سامانه ضعيفي كه ظرف امروز باعث بارش هاي پراكنده و خفيفي در استان مي شود از امشب با عبور اين سامانه ناپايدار از استان، حداقل تا سه روز آينده انتظار بارش در استان نخواهيم داشت.

وي افزود: بر همين اساس براي 24 ساعت استان آسمان استان قسمتي تا نيمه ابري، همراه با بارش پراكنده و رعد و برق، در بعضي ساعات توام با وزش باد قابل ملاحظه و برخاستن گرد و غبار پيش بيني مي شود.

معاون هواشناسي خوزستان تصريح كرد: گرمترين نقطه استان هنديجان با 21 و سردترين دهدز با سه درجه است.

غلامپور در پايان گفت: حداكثر دماي پيش بيني شده براي اهواز امروز 16 درجه و حداقل فردا صبح 7 درجه است.