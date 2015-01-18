اعضای جدید کارگروه های عفاف و حجاب گیلان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان،محمد علی نجفی امروز و در احکام جداگانه ای اعضای جدید کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندان این استان را منصوب کرد.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در این باره توضیح داد: محمدعلی نجفی در این احکام فرمانداران شهرستان های استان گیلان را به عنوان رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان حوزه فعالیت و همچنین مدیران ستادی استانداری و برخی دستگاههای فرهنگی و اجتماعی استان گیلان را به عنوان اعضای این ستادها منصوب کرد.

یونس رنجکش افزود:استاندار گیلان که ریاست کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را بر عهده دارد همچنین در حکم های جداگانه دیگر محمد احمدی پور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان را به عنوان جانشین رئیس ستاد عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و یونس رنجکش سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان را به عنوان دبیر این کارگروه ها در استان گیلان منصوب کرد.

گفتنی است در این احکام آمده : با توجه به اهمیت پیگیری در راستای توسعه فرهنگ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق شهروندان جامعه،امید است با توجه به سیاست های دولت محترم تدبیر و امید و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.