  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

رنجکش:

اعضای جدید کارگروه های عفاف و حجاب گیلان منصوب شدند

اعضای جدید کارگروه های عفاف و حجاب گیلان منصوب شدند

رشت- سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: با حکم استاندار ، فرمانداران شهرستان ها به عنوان روسای ستاد صیانت از حریم عمومی وحقوق شهروندان این استان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان،محمد علی نجفی امروز و در احکام جداگانه ای اعضای جدید کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندان این استان را منصوب کرد.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در این باره توضیح داد: محمدعلی نجفی در این احکام فرمانداران شهرستان های استان گیلان را به عنوان رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان حوزه فعالیت و همچنین مدیران ستادی استانداری و برخی دستگاههای فرهنگی و اجتماعی استان گیلان را به عنوان اعضای این ستادها منصوب کرد.

یونس رنجکش افزود:استاندار گیلان که ریاست کارگروه های عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را بر عهده دارد همچنین در حکم های جداگانه دیگر محمد احمدی پور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان را به عنوان جانشین رئیس ستاد عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و یونس رنجکش سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان را به عنوان دبیر این کارگروه ها در استان گیلان منصوب کرد.

گفتنی است در این احکام آمده : با توجه به اهمیت پیگیری در راستای توسعه فرهنگ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق شهروندان جامعه،امید است با توجه به سیاست های دولت محترم تدبیر و امید و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

 

کد مطلب 2467305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها