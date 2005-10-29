سجاديان: مجوز انتشار "كارگزاران" لغو نشده است/ ارگان رسمي حزب كارگزاران تا يك ماه ديگر منتشر مي شود

سجاديان در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين مطلب افزود : حزب كارگزاران سازندگي براي آنكه بتواند ارگان رسمي خود را در بستري مناسب منتشر كند تا اين روزنامه رسالت مطبوعاتي خود را ايفا نمايد، نيازمند زمان بيشتري براي فراهم آوردن مقدمات كار است.

وي افزود: كارگزاران در نامه اي به معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، اين مساله را به اطلاع وي رساند و براي تمديد زمان انتشار روزنامه خود درخواست مهلت كرد.

به گفته سجاديان، درخواست حزب كارگزاران سازندگي با موافقت معاونت مذكور مواجه شده و تعويق انتشار روزنامه كارگزاران با هماهنگي مديريت مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي صورت گرفته است .

وي تاكيد كرد: اكنون براي انتشار "كارگزاران" مشكل قانوني وجود ندارد.

سجاديان در خصوص زمان انتشار ارگان رسمي حزب كارگزاران سازندگي نيز پيش بيني كرد كه اين روزنامه تا آذر ماه روي دكه هاي عرضه مطبوعات قرار گيرد.

مدير مسوول روزنامه "كارگزاران" گفت : مشكلات مالي انتشار روزنامه رفع شده است و در حال بررسي ساختار و محتواي آن هستيم تا روزنامه اي موثر در عرصه رسانه و سياست كه سرانجام خوبي داشته باشد، منتشر كنيم.

وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه به زودي بررسي هاي درون تشكيلاتي حزب كارگزاران سازندگي براي انتشار روزنامه نتيجه داده و آغاز انتشار اين روزنامه رسما اعلام شود.

قرار است رضاييان سردبير روزنامه "جام جم" سردبيري "كارگزاران" را بر عهده گيرد.