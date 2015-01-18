جایزه پیامبر اعظم در ساختار جشنواره فیلم فجر اضافه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی با اشاره به اهانت های جدید غرب با ساحت مقدس پیامبر اسلام گفت: متاسفانه؛ یکبار دیگر غرب و رسانه‌های غربی درست در ایام زادروز پیامبر مهربانی و عشق حضرت محمد مصطفی(ص) و بزرگ پیامبر الهی حضرت عیسی مسیح ( ع) با بهانه‌های واهی عزیزترین ارزش‌ها و اعتقادات میلیاردها مسلمان را هدف قرار دادند و وقیح ترین اهانت‌ها را به ساحت قدسی آن حضرت روا داشته‌اند.

وی ادامه داد: مساله اهانت به اولیا و پیامبران الهی و مقدسات ادیان توحیدی موضوعی تازه و جدیدی نیست. اهانت، استهزا، تخریب و و تحریف جریانی است که همواره، غربی‌ها به شکل‌های گوناگون به آن دامن زده‌اند و سناریوهای متعددی را در این راستا عملیاتی کرده اند.

این مدیر سینمایی معتقد است، تولید ده ها و بلکه صدها فیلم و سریال با رویکرد تحریف و انحراف و شریعت زدایی، انتشار داستان‌های دروغین و جعل تاریخ، انتشار کاریکاتور، ماجرای قرآن سوزی و تبلیغ پدیده اسلام هراسی، حادثه یازده سپتامبر، بازیگردانی تروریست های پرورش یافته و مزدوران دلاری عربی و سلاح های غربی برای فضا سازی و توهین به اسلام، گروگانگیری و هتاکی به پیامبر اسلام، بازداشتن دختران مسلمان از درس و مدرسه به بهانه حجاب اسلامی و هتاکی نشریه شارلی ابدو به پیامبر اعظم به عنوان تازه ترین اقدام اسلام ستیزانه فرانسوی ها برای حمله به اسلام و مسلمانان در کشورهای اروپایی و ده‌ها سناریو و توطئه دیگر مسیری است که سینما، تلویزیون، شبکه‌ها و رسانه‌های غربی تحت لوای آزادی در پیش گرفته اند و با ابزارهای گوناگونی چون: کتاب، روزنامه و نشریات، فیلم، سخنرانی و کاریکاتور به این‌گونه اقدامات وقیح ادامه دادند و می‌دهند و بر طبل اسلام هراسی می دمند.

دبیر پیشین جشنواره های بین المللی فیلم فجر و مقاومت با بیان اینکه روند اهانت به پیامبر اسلام در سال‌های اخیر و تاریخ معاصر که درخشش نام «محمد(ص) و تلالوی دین تابناک آن حضرت بیش از هر زمانی تا اعماق اروپا و آمریکا را فرا گرفته گسترش بیشتری یافته است و هر از چندگاهی شاهد تهاجم ضدفرهنگی غرب در قالب توهین به مقدسات اسلامی و تخطئه چهره و شخصیت پیامبر اسلام هستیم.

وی بیان کرد: اکنون بیش از همیشه شاهدیم که جریاناتی در غرب گویی یک صدا و هماهنگ و بر اساس یک سناریویی مشترک برای دست یابی به اهداف شوم خود در صدد آن هستند که اسلام را دینی تروریستی و تروریست پرور، خشونت طلب، مخالف آزادی، استبدادخواه و بی منطق معرفی نمایند و با صحنه سازی و جلوه‌های ویژه به مدد رسانه‌ها و بوق و کرناهای کمپانی های عظیم تبلیغاتی و خبری و رسانه ای در اذهان جهانیان جا بیندازند.

این مدیر فرهنگی توضیح داد: فارغ از سناریوها و تفکر لیبرال دموکراسی و اومانیستی غرب و هالیوود به مقوله دین و عالم وحی، بعد از جنگ جهانی اول و دوم و تغییرات در هندسه سیاسی جهان، رسانه های غربی به خصوص هالیوود اسلام و خطر اسلامگرایی افراطی و یا به زعم آن ها «اسلام بنیادگرا» را به عنوان دشمن بشریت وغرب معرفی کردند و این پروژه با حوادث یازده سپتامبر وارد فاز عملیاتی تری شد و واژه «جنگ با ترور» و یا «مقابله با تروریسم» به افکار عمومی جهان بخصوص شهروندان غربی ایجاد شد.

به گفته وی پروژه تخریب چهره اسلام و پیامبر به صورت جدی با 11 سپتامبر کلید خورد و بعد از آن، پروژه کاریکاتورهای دانمارکی، پروژه ساخت فیلم فتنه توسط کارگردان هلندی، آتش زدن قرآن توسط کشیش مسیحی آمریکایی، آخرین اهانت و بی سابقه ترین آن ساخت فیلم موهن «برائت از مسلمین» همه و همه نشان از پروژه های حساب شده و مغرضانه برای مقابله با گسترش دین مبین اسلام ومسلمین جهان دارد.

خزاعی عضو شورای عالی فرهنگی بسیج کشور با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین فاکتورها در فیلمسازی و جریان سازی پیرامون اسلام و مسلمین از سوی هالیوود نشان دادن چهره ای خشن و خوفناک و جنگ طلب در جهت نمادسازی برای تروریسم است اضافه کرد: به عنوان مثال در فیلم موهن «برائت از مسلمانان» به کارگردانی سام باسیل یهودی با صحنه هایی از حملات گروه های تندرو به یک داروخانه که متعلق به پزشکی قبطی در مصر است آغاز می شود که در این صحنه افرادی به اصطلاح مسلمان با محاسن بلند با چوب و چماق به تخریب داروخانه می پردازند و ناجوانمردانه به همسر وی حمله و مغازه اش را ویران می کنند؛ مشابه گروگانگیری های که به نام مسلمانان رقم می زنند و فیلم پس از این بخش، به حیات پیامبر در صدر اسلام منتقل می شود و با پخش صحنه های مبتذل، علاوه بر توهین به پیامبر، مسلمانان را افرادی خشن، عقب افتاده و طرفدار خشونت و خونریزی نشان می دهد.

وی توضیح داد: سینمای ایدئولوژیک غرب پا به پای رسانه های صهیونیستی تقریبا عناد آشکاری با اسلام و مسلمانان نشان داده است. در اغلب آثار سینمایی آن ها، مسلمانان، آدم هایی شرور و خبیث و شارلاتان و یا حتی بی سر و پا و با نگاهی خوشبینانه، مضحکه آمیز و مسخره نمایش داده شدند.

این تهیه کننده سینما بر این باور است بدون شک، غرب تمام قد از طریق بهره گیری از رسانه ها، سینما و تلویزیون، شبکه های جاسوسی و امنیتی، گروه های مزدور و آدمکش های اجاره ای و ایجاد استحاله در بدنه نیروهای فکری و اجتماعی در جوامع اسلامی در تقابل با اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی صف آرایی کرده است و در این راستا وظیفه نخبگان، دانشگاهیان و هنرمندان و سینماگران بسیار خطیر و سنگین است.

خزاعی عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به خبر خوب رونمایی فیلم محمد(ص) در سی و سومین جشنواره فیلم فجر و ترسیم افق تازه و ارائه تصویر جدیدی از چهره پیامبر اسلام توسط هنرمند توانمند سینمای ایران مجیدی تقاضا کرد تا مسئولان این رویداد مهم سینمایی جایزه ای را به نام پیامبر اعظم اختصاص دهند و برنامه ریزی کنند تا این جایزه به صورت ثابت و در مقیاس بین المللی در ساختار جشنواره نهادینه شود.

خزاعی در پایان گفت: اگرچه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام پیامبر نامگذاری شده بود اقدامات و کارهای پراکنده ای در حوزه فیلم های کوتاه و مستند اتفاق افتاد اما متاسفانه هیچگاه به جریانی نهادین در جامعه بدل نشد و شایسته است این حرکت در فجر امسال هم به نشان اعتراض به نگاه غرب و هالیوود به اسلام و پیامبر و هم به مثابه آغاز یک جریان متداوم پایه گذاری شود و مهم تر اینکه تولید اثار سینمایی و کوتاه و مستند با محوریت پیامبر اعظم باید در دستور کار و اولویت نگاه مسئولان سینمایی، مراکز ذیربط و هنرمندان قرار گیرد