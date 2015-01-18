نابودی سالی۱۲هزارهکتارجنگل بام طبیعت ایران/ تب استان کوهستانی بالا رفت

سید محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل در استان لرستان لرستان وجود دارد اظهار داشت: هم اکنون جنگلهای لرستان با سرعت ۱.۱ درصد در سال در حال نابودی و انقراض هستند.

وی با بیان اینکه از سال ۸۳ تا کنون هر سال ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شده است عنوان کرد: با این تفاسیر در این مدت ما شاهد تخریب و نابودی بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از جنگلهای استان لرستان بوده ایم.

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان با بیان اینکه جنگلها مامن و کاشانه حیات وحش محسوب می شود گفت: این در حالیست که همزمان با نابودی جنگلها ما شاهد نابودی حیات وحش استان لرستان از جمله پلنگ لرستان، خرس لرستان و ... هستیم.

سوخت رسانی به روستاها در دستور کار قرار گیرد

قاسمی با بیان اینکه با نابودی و تخریب جنگلهای استان ما شاهد بر هم خورد تعادل اکوسیستم لرستان هستیم تصریح کرد: اگر در زمینه جلوگیری از نابودی جنگلها کاری انجام ندهیم به زودی ما دچار بحران زیست محیطی در استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان لرستان با حمایت های استاندار کارگروه حفاظت و احیای جنگهای استان راه اندازی شده است گفت: در این کارگروه دستگاههای اجرایی متولی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و ... عضو هستند.

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان با تاکید بر اینکه اولین کار در استان برای جلوگیری از تخریب و نابودی جنگلها حفظ منابع موجود است عنوان کرد: در این راستا کار سوخت رسانی به روستائیان باید در دستور کار قرار گیرد.

قاسمی با بیان اینکه اگر روستائیان سوخت فسیلی نداشته باشند رو به سمت قطع درختان و تهیه هیزم می آورند گفت: در این راستا در قابل کارگروه حفاظت و احیا جنگلهای استان موضوع سوخت رسانی به روستائیان مصوب و هم اکنون به نحو احسن در حال انجام است.

وی با اشاره به ورود فرمانداریها و همچنین بخشداریها برای سوخت رسانی به روستائیان تصریح کرد: به طور حتم حفظ جنگلهای استان در زنده ماندن، تامین آب و غذای ما تاثیر گذار خواهد بود.

کاهش ۴۰ متری آب سفره های زیرزمینی در کوهدشت

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان با بیان اینکه ۶۰ درصد اکسیژن جهان از طریق جنگلها تولید می شود گفت: این امر با حیات انسانها ارتباط مستقیم دارد.

قاسمی همچنین به تامین آب آشامیدنی انسانها از طریق جنگلها تصریح کرد: ریشه های درختان و همچنین عرصه های جنگلی خاصیت نفوذ پذیری آب در خاک را افزایش می دهد و آب وارد زمین و سفره های زیر زمینی می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر جنگلها را از دست بدهیم سفره های زیرزمینی خالی از آب می شوند گفت: هم اکنون ما شاهد کاهش ۴۰ متری آب سفره های زیرزمینی در کوهدشت هستیم.

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان ادامه داد: اگر جنگلها وجود نداشته باشند نزولات آسمانی نه تنها وارد زمین نمی شوند بلکه خاک حاصلخیز را نیز با خود می برند و شستشو می دهند.

قاسمی با تاکید براینکه این جنگلها موجب می شوند که ما با سیل مواجه نشویم عنوان کرد: این در حالیست با قطع درختان و نابودی جنگلها طی یکی دو سال گذشته در شهرستان چگنی شاهد وقوع سیل بوده ایم و این امر موجب ایجاد خسارات فراوان برای روستائیان شده است.

وقتی لرستان گرم ترین استان کشور می شود

وی با تاکید براینکه جنگلها موجب تعدیل هوا می شوند گفت: ما در ۴۰ سال پیش شاهد تابستانهای خنگ در لرستان بوده ایم و این در حالیست که متاسفانه هوا در استان طی چند سال اخیر با تخریب جنگلها بسیار گرم شده به طوریکه در برخی از روزهای تابستان لرستان بعد از اهواز گرم ترین استان کشور بوده و این امر برای استان یک فاجعه است.

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان با اشار به عوامل مهم تخریب جنگلهای لرستان بیان داشت: هم اکنون ۷۵ درصد تخریب جنگلهای لرستان به دست روستائیان صورت می گیرد.

قاسمی با بیان اینکه روستائیان شبانه درختان را قطع و تبدیل به زغال می کنند تصریح کرد: همچنین دام های روستایی ضربه خیلی شدیدی به جنگلهای استان وارد کرده است.

۲۰ درصد علت تخریب جنگلهای لرستان به دلیل اجرای پروژه های توسعه ای

وی همچنین با بیان اینکه ۲۰ درصد علت تخریب جنگلهای لرستان به دلیل اجرای پروژه های توسعه ای و استخراج از معادن است گفت: شهرستان چگنی دارای جنگلهای فراوانی بوده و این در حالیست که صدور پروانه های استخراج سنگ از معادن موجب تخریب و نابودی جنگلهای این شهرستان شده است.

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان همچنین پنج درصد عوامل تخریب جنگلهای لرستان را وقوع حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله عنوان کرد.

قاسمی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تخریب جنگلهای لرستان تصریح کرد: در این راستا اداره کل منابع طبیعی لرستان متولی حفاظت از جنگلها بوده ولی با این وجود یک اداره به تنهایی نمی تواند در این حوزه گام بردارد.

وی با بیان اینکه استان لرستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل دارد گفت: در این راستا یگان حفاظت منابع طبیعی استان با وجود نیروها، تجهیزات و امکانات کم نمی تواند به کار حفاظت از جنگلهای استان بپردازد.

کمبود محیط بان و جنگل بان در لرستان

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان با بیان اینکه بر اساس استانداردها باید برای هر پنج هزار هکتار جنگل یک جنگلبان برای حفاظت وجود داشته باشد گفت: این در حالیست که در استان لرستان به ازای هر ۱۸ هزار هکتار یک جنگلبان برای حفاظت پیش بینی شده یعنی سه برابر کمتر از میانگین کشوری است.

قاسمی با بیان اینکه ما در کارگروه حفاظت و احیا جنگلهای لرستان پنج اقدام را برای جلوگیری از تخریب و نابودی جنگلها پیش بینی کرده ایم افزود: ابتدا سوخت رسانی به روستائیان با همکاری فرمانداریها و بخشداریهای استان در دستور کار قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تقویت یگانهای حفاظت از جنگلهای لرستان نیز یکی دیگر از اقدامات در دستور کار ما است تصریح کرد: این امر به زودی به عنوان پایلوت در دو بخش مرکزی شهرستان چگنی و همچنین شهرستان دورود اجرایی خواهد شد.

عضو کارگروه حفاظت و احیای جنگلهای لرستان همچنین گام بعدی را اطلاع رسانی، فرهنگسازی و آموزش عنوان کرد و گفت: حمایت قانون و همچنین تقویت بنیه اقتصادی روستائیان از دیگر اقدامات در دستور کار ما در کارگروه حفاظت و احیا جنگلهای استان خواهد بود.