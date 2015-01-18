برتری ازبکستان و چین در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا از ساعت 12:30 امروز یکشنبه با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه B ادامه یافت که طی آن تا پایان نیمه نخست تیم ازبکستان با نتیجه یک بر صفر از عربستان پیش افتاده و چین هم دو گل به کره شمالی زده است.
حساسترین بازی روز را تیمهای ازبکستان و عربستان برگزار کرده اند. هر دو تیم 3 امتیازی هستند و تیم برنده به مرحله بعد راه خواهد یافت اما تساوی در این بازی صعود عربستان را به دنبال خواهد داشت چرا که از تفاضل گل بهتری نسبت به ازبکها برخوردار است.
بازی هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکرده بود که ازبکستان به گل رسید. در دقیقه دوم دیدار رشیداف در پشت محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و با استارتی تند و تیز ضربه خود را از زاویه بسته و از میان پاهای دروازهبان عربستان درون دروازه قرار داد.
بعد از این گل هم تیم ازبکستان در ضد حملات چندین بار خطر ایجاد کرد اما از اواسط این نیمه بود که عربستان توپ و میدان را در اختیار گرفت و با بازی روانی که انجام داد ازبکستان را تحت فشار قرار داد با این حال دفاع فشرده ازبکها اجازه گلزنی به این تیم نداد تا نیمه نخست با همان یک گل خاتمه یابد.
در دیگر بازی همزمان تیمهای چین و کره شمالی به مصاف یکدیگر رفتند که در این مسابقه هم چین خیلی زود به گل رسید. در دقیقه اول دیدار بود که اشتباه مدافع کره شمالی فرصت را در اختیار سون که قرار داد تا توپ را درون دروازه حریف قرار دهد. در ادامه کار دو تیم بازی را در میانه میدان پی گرفتند و موقعیتهای گل آنچنانی روی دروازهها خلق نشد تا اینکه سون که در دقیقه 42 سانتر از جناح چپ را با ضربه سر درون دروازه حریف جای داد.
چین قبل از این دیدار با دو برد در صدر جدول ردهبندی گروه B قرار داشت و کره شمالی هم بدون امتیاز تیم قعرنشین جدول این گروه است.
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