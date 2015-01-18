مصادیق تفریح سالم در جامعه معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی تشکل های مذهبی وابسته به تبلیغات اسلامی اردبیل تصریح کرد: ایجاد زمینه های تفریح سالم و چگونگی تعریف این مقوله در جامعه آموزش داده نمی شود.

وی افزود: به عنوان مثال در بحث موسیقی اصل بر برائت است و اینطور نیست که در توصیه های دین اسلام موسیقی به صورت کامل امری بد و نامناسب تلقی شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به منویات رهبری در تعریف الگوهای تفریحات سالم، اضافه کرد: تعریف الگوی مناسب از تحریفات سالم در یک جامعه اسلامی ضروری است.

ستوده افزود: اگر الگوی مناسبی از موسیقی تعریف شده و آموزش داده شود چه بسا نه تنها فرد را از اعتقادات و ایمان قلبی به خداوند دور نمی کند بلکه فرد را به سمت ایمان بیشتر نیز معطوف می سازد.

وی با ذکر مثالی در مورد خلأ تفریحات سالم در اردبیل گفت: به عنوان مثال حادثه غرق شدگی اخیر نشان می دهد فضاهای تفریحات سالم با کمبود مواجه است و چند دانشجو تنها گزینه را در عکس یادگاری روی دریاچه می بینند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان معتقد است در صورتی که در دانشگاه ها و سایر حوزه های جامع تفریحات مناسبی برای آحاد مردم به ویژه جوانان تعریف شود بسیاری از آسیب ها کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر جایگاه بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل تشکل های دینی، ادامه داد: تبلیغات اسلامی استان در حوزه های تربیتی، آموزشی و فرهنگ سازی ورود مطلوبی داشته و انتظار می رود هم اندیشی نهادها توسعه یابد.

ستوده هم اندیشی و هم افزایی را بخش شاخصی در مدیریت تعاملی دانست و گفت: باید از ظرفیت تشکل های دینی در محورهای توسعه استان استفاده شود.

وی با بیان اینکه تبلیغات اسلامی توان و پتانسیل بالایی در طرح موضوعات و دغدغه های اجتماعی و فرهنگی دارد، افزود: پس از این در جلسات مستمر موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و تربیتی به ویژه منویات رهبری در خصوص سبک زندگی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.