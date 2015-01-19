احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیه مراتع استان قم باید ممیزی شوند که در ممیزی اراضی پلاک مرتع مشخص شده و افراد ذی نفع که میتوانند دارای مرتع شوند مشخص میشوند.
وی با بیان اینکه تمامی مراتع استان قم مشخص شدهاند و بهره برداران آنها نیز مشخص هستند، عنوان کرد: خوشبختانه تقریبا در تمامی مراتع استان ممیزی انجام گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: پروانه چرا برای دامداران باید سالیانه تمدید شود.
وی در خصوص طرحهای مرتع داری نیز اظهار داشت: مراتع به صورت سند رسمی مرتعداری ۳۰ ساله در اختیار دامدارها قرار داده میشود که مشخص شود در این مراتع طی ۳۰ سال آینده چه اقدامی انجام شود که برای اجرای این طرحها توسط منابع طبیعی نظارتهای لازم صورت میگیرد.
وی بیان کرد: امکانی فراهم آمده تا از طریق دفاتر پیشخوان دولت در بخشها و شهر قم درخواست تمدید پروانه چرا داده شود و مدارک را به اداره منابع طبیعی آورده و پروانه مورد نظر تمدید شود.
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