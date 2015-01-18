معرفی آثار راه یافته به اولین دوره جایزه موسیقایی «ققنوس»

به گزارش خبرگزاری مهر، در بین 47 اثر راه یافته به جایزه ققنوس آثاری از هنرمندان شناخته شده موسیقی کشور همچون محمد اصفهانی، محسن چاوشی، مهدی یغمایی، رضا صادقی، احسان خواجه امیری، محسن شریفیان، حامد زمانی، سیروان خسروی، رضا یزدانی، بنیامین بهادری، اشکان خطیبی، سعید مدرس، بهرام رادان، گروه پالت دیده می شود.

دبیرخانه این جایزه هنری عنوان نماهنگ های راه یافته به دوره اول را به شرح زیر معرفی کرده است:

فلسفه های پوچ، دختر دریا، تو هر راهی که باشی، شب، صلح، کلاغ سیاه، خاطره، رسول لبخند خدا، تو، تنهایی، اهی فروش،می کشیم،دیدار، ماهی ها، خاطرات تو، ذره صفت،اینجا شهر من نیست، عاشقتم،پشت پرچین آسمان، مهتاب تو فانوس، ببخشید، سیاره من، چند مترمکعب عشق، کافه رویا، وقتی تو رفتی، تصادف ناجور، قصه دختربچه و خیابون، دریغ ،ساحل چمخاله ،تنهاترین، صندلی، پسربچه و پیرمرد، لبیک ،رستاخیز، فریاد کن، شیراز، سرنای نوروزی، توهستی، لیلا، دست زنان، سیرک، یک رنگ و یک تیم، هفته عشق ، هذیان، گمنام ،بشر کش،کبک

اولین دوره جایزه ققنوس با دبیری جلال مشفق امشب 28 دی ماه در تالار وحدت برگزار می شود.