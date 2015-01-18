به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی کشور در نشست «بررسی مشکلات و موانع تولید صنایع دستی» که امروز 29 دی ماه برگزار شد، با اشاره به مشکلات این حوزه، گفت: صنایع دستی می‌تواند در محروم‌ترین نقاط کشور، ایجاد اشتغال کند و یکی از بخش‌های مهم اقتصاد مقاومتی است اما نمی‌دانم چرا تا این اندازه مورد بی‌مهری قرار گرفته‌ایم؛ بیمه، مالیات بر ارزش افزوده، نبود مکانیسمی برای تهیه مواد اولیه کیفی و ارزان، بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و مهم‌تر از همه این موارد، هدفمندی یارانه‌ها از جمله مشکلات صنایع دستی است. تا آنجا که می‌توان گفت هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود موجب شکوفایی و بالندگی شود، در حوزه صنایع دستی جز ضرر و زیان چیز دیگری نداشته است.

او واردات بی‌رویه را یکی دیگر از مشکلات صنایع دستی دانست و افزود: صنایع دستی خارجی با قیمت بسیار ارزانتر و کیفیت پایین‌تر وارد کشور می‌شود و هیچ نظارتی بر واردات آن وجود ندارد. از سوی دیگر تسهیلات بانکی که در اختیار صنعتگران قرار می‌گیرد، بسیار اندک است. امسال معاونت صنایع دستی با صندوق مهر امام رضا (ع) توافق کرده تا 50 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار صنعتگران قرار گیرد. بانک توسعه تعاون نیز قرار است نزدیک به 40 میلیارد تومان در اختیار ما قرار دهد. تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) بیشتر به بخش تولید و بانک توسعه تعاون به بازرگانی و صادرات اختصاص خواهد یافت.

معاون صنایع دستی کشور یکی دیگر از اقدامات معاونت صنایع دستی را نشان‌دار کردن کارگاه‌های استاندارد دانست و افزود: گردشگر خارجی که به ایران می‌آید تنها قصد خرید صنایع دستی را ندارد. او می‌خواهد با روند تولید آشنا شود و خاطره بخرد. از این رو کارگاه‌هایی که شرایط فیزیکی و تولیدی خاص و مطلوب دارند، نشان‌دار می‌شوند تا گردشگران داخلی و خارجی از آنها بازدید کنند.

نامور مطلق با اشاره به اینکه تعداد کارگاه‌ها از 10 به 12 هزار رسیده است، گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، 40 درصد کارگاه‌های صنایع دستی تعطیل شده بود و این یک سقوط آزاد برای کشور ما بود. اما امروز تعداد کارگاه‌ها از 10 به 12 هزار رسیده است چرا که تعطیلی هر کارگاه صنایع دستی به ضرر جامعه است و جامعه باید چندین برابر هزینه کند تا ایجاد اشتغال شود.

وی به رشد 30 درصدی صنایع دستی در بخش صادرات اشاره کرد و گفت: با توجه به آمار گمرک، 30 درصد افزایش صادرات در بخش صنایع دستی داشته‌ایم و این غیر از صادرات چمدانی است. پس حوزه صنایع دستی قابلیت اشتغالزایی و ارزآوری دارد. اما هنوز در زمینه واردات بی‌رویه صنایع دستی خارجی کاری نکرده‌ایم. گرچه از گمرک خواسته‌ایم در مدیریت ورود و خروج کالا به ما یاری برساند. با مشکل افزایش حامل‌های انرژی و تامین مواد اولیه ارزان و کیفی نیز روبرو هستیم که درمانی برای آن پیدا نکرده‌ایم. بحث مربوط به یارانه‌ها نیز از توان ما خارج است.

معاون صنایع دستی کشور گفت: ما باید به مساله فروش صنایع دستی، بسته‌بندی، بازاریابی و تبلیغات برای این‌گونه صنایع فکری کنیم. همچنین مساله آموزش این گونه صنایع یکی دیگر از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.