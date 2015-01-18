احتمال بازگشت نرخ سکه به زیریک میلیون/ سکه وطلا در انتظار اتفاقات تازه

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر در مورد وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازار سکه و طلا گفت: از روز گذشته اثر افزایش قیمت جهانی طلا در بازار داخلی نمایان شد و قیمت‌ها دچار نوسان و روندی افزایشی شد و امروز هم به همین صورت بود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه قیمت ارز امروز بدون تغییر بوده است، افزود: بازار داخلی همواره متاثر از نرخ‌ها در بازار جهانی است و مطابق نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: به طور متوسط قیمت سکه تمام بهار آزادی نسبت به روز پنج شنبه گذشته که یک میلیون تومان بود، حدود 20 هزار تومان افزایش یافته است.

کشتی آرای در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت سکه دوباره به زیر یک میلیون تومان باز خواهد گشت؟ گفت: نمی‌توان فکر کرد که قیمت سکه دوباره به زیر یک میلیون تومان بازنگردد.

وی با اشاره به بازگشایی بازارهای جهانی فردا پس از دو روز تعطیلی، عنوان کرد: مسائل دیگری پیش رو است که بر قیمت‌ها و بازار سکه و طلا تاثیرگذار است که از جمله آخر قیمت نفت است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار را اعلام شاخص‌های اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ که این هفته اعلام خواهد شد، ذکر و بیان کرد: تغییراتی در نرخ بهره اروپا متاثر از تغییر نرخ بهره سوئیس ایجاد خواهد شد که قیمت‌ها را نوسان خواهد داد که البته مشخص نیست این قیمت‌ها کاهشی است یا افزایشی.

وی، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز یک میلیون و 20 هزار تومان، طرح جدید را یک میلیون و 25 هزار تومان، نیم سکه را 511 هزار تومان، ربع سکه را 270 هزار تومان و گرمی را 173 هزار تومان اعلام کرد.

کشتی آرای همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار را 104 هزار و 340 تومان، نرخ هر مثقال طلا را 452 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی را مانند دیروز 1281 دلار و 20 سنت ذکر کرد.