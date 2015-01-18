به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، تیم ملی فوتبال امارات فردا در ورزشگاه بریزبین با ایران دیدار می‌کند. هر دو تیم برای صدرنشینی تلاش می کنند و این در حالی است که امارات با یک تساوی هم به عنوان صدرنشینی گروه دست پیدا خواهد کرد.

مهدی علی در نشست خبری پیش از بازی با ایران که عصر امروز به وقت محلی برگزار شد در مورد این دیدار گفت: ما فردا مقابل تیم اول آسیا بازی داریم. ایران در دو بازی قبلی خود مقابل بحرین و قطر نشان داده که تیم قدرتمندی است.

سرمربی تیم ملی فوتبال امارات گفت: ما در بازی با ایران به تفاوت‌ها توجهی نمی کنیم و بر روی چیزهای مثبت متمرکز می‌شویم. تلاش می کنیم که بهترین عملکرمان را نشان دهیم اما نمی‌توانیم آینده را پیش بینی کنیم.

وی افزود: ما به لحاظ ذهنی آماده هستیم و صرفنظر از اینکه با چه تیمی قرار است بازی کنیم خوب است که به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله بعد شویم.

مهدی علی ادامه داد: انگیزه بازیکنان ما برای این بازی بالاست. من در حال حاضر هدایت نسل خوبی از بازیکنان امارات را بر عهده دارم و از این بابت خوشحالم.

وی در خصوص اینکه دوست دارد با چه حریفی در یک چهارم نهایی بازی کند، گفت: ژاپن یکی از تیم‌های خوبی تورنمنت است اما ما در وضعیت خوبی هستیم و مشکلی برای بازی با این تیم نداریم.

مهدی علی در پایان از بابت اینکه امارات به همراه ایران به یک چهارم نهایی راه پیدا کرده ابراز خوشحالی کرد.