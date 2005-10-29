يك نماينده مجلس فلسطين از برگزاري روز جهاني قدس تمجيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، عماد الفالوجي در گفتگو با شبكه خبري العالم با بيان اين مطلب اظهار داشت : كشورهاي اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران، پاكستان، بنگلادش پيش از كشورهاي عربي در روز قدس با فرياد بلند و با يك شعار و قبله اعلام مي كنند كه قدس همچنان به عنوان نخستين قبله، دومين مسجد و سومين حرم شريف باقي خواهد ماند.



اين مسئول فلسطيني از سران كشورهاي عربي و اسلامي خواست با بهاي ناچيز در دام رويكرد سياسي اسرائيل و توطئه صهيونيستها نيفتند.



عماد با اشاره به اينكه ملت هاي مسلمان و عرب بر خلاف حكومت هاي خود هرگز تلاش نمي كنند روابط خود را با اسرائيل عادي كنند، افزود: با گذشت بيش از بيست و پنج سال از امضاي توافقنامه هاي مصر با اسرائيل، مردم مصر هركسي را كه براي اجراي هر طرحي به منظورعادي سازي روابط با اين رژيم اشغالگر تلاش كند، طرد مي كنند.



الفالوجي با اشاره به مساله خلع سلاح گروه هاي مقاومت فلسطيني خاطر نشان كرد كه درخواست خلع سلاح مبارزان در اين شرائط تنها به نفع دشمن صهيونيستي است .



اين عضو مجلس قانونگذاري فلسطين خواستار حمايت از سلاح مبارزان به جاي خلع سلاح آنان شد و گفت : اين سلاح تنها ابراز واقعي براي انصراف دشمن اشغالگر از مواضع خصمانه خود عليه مردم فلسطين به شمار مي رود.