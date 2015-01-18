به گزارش خبرگزاری مهر، برابر آخرین اخبار دریافتی در استان‌های اردبیل (اکثر محورها)، زنجان، کردستان (محورهای بیجار - تکاب و بیجار - زنجان)، گلستان (محورهای توسکستان و خوش‌ییلاق)، خراسان رضوی (محورهای مشهد - قوچان و مشهد - تربت جام)، البرز (محور کرج - چالوس) و ارتفاعات استان مازندران بارش برف اعلام گردیده است.

همچنین در استان‌های مازندران، گلستان و گیلان (اکثر محورها)، هرمزگان (محور بندرعباس - میناب) نیز بارش باران اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

داشتن زنجیر چرخ و وسائل ایمنی برای وسائل نقلیه‌ای که در مسیرهای برفی تردد می‌کنند ضروری است. همچنین رعایت سرعت مطمئنه و فاصله مناسب با خودروی جلویی می‌تواند در کاهش تصادفات و امنیت راکبین خودرو تاثیر بسزایی داشته باشد.