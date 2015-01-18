مرگ راننده تاکسی در تصادف با کامیون

سرهنگ عین‌الله جهانی به خبرنگار مهر، گفت: ساعت 7 صبح در مسیر شمال به جنوب بلوار چوگان و نرسیده به جاده مخصوص کرج،‌ تصادف یک دستگاه خودروی تاکسی سمند با یک کامیون حمل نخاله به پلیس اعلام شد که متاسفانه بر اثر این سانحه، راننده خودروی سمند در دم جان باخت.

وی ادامه داد: پس از حضور عوامل پلیس راهور در محل سانحه، با بررسی شواهد موجود در محل، متوجه شدند که کامیون حمل نخاله به دلیل ترکیدگی لاستیک سمت چپ و عقب این خودرو، مجبور به توقف در لاین 3 این بلوار شده بود که به علت حجم بار این کامیون، راننده قادر به انتقال خودرو به سمت راست بلوار نبوده لذا راننده کامیون اقدام به علامت گذاری برای جلوگیری از هرگونه تصادف می‌کند که متاسفانه این علامت‌گذاری به اندازه‌ استاندارد نبوده است.

سرهنگ جهانی افزود:‌ در همین حین در مسیر شمال به جنوب بلوار چوگان نیز یک دستگاه تاکسی سمند در حال حرکت بوده که علی رغم علامت گذاری انجام شده هشداری،‌ با کامیون برخورد کرد و در دم جان باخت.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در خصوص علت بروز این سانحه گفت:‌ در بررسی کارشناسان و با توجه به عدم وجود خط ترمز و همچنین با توجه به اینکه علامت گذاری باید از فاصله 150 متری آغاز شود، کارشناسان سهم هریک از رانندگان خودروهای سمند و کامیون را 50 درصد اعلام کردند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد با توجه به ساعت بروز این سانحه، عدم توجه راننده سمند به جلو و عدم وجود خط ترمز در این تصادف، احتمال خواب بودن راننده خودروی سمند را به ذهن متبادر می‌کند که باید بررسی بیشتری در این خصوص انجام شود.