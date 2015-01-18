۴۰۰ حکم قلع و قمع برای ساخت و ساز در عرصه های ملی گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان، ظهر یکشنبه در گرگان، با تاکید بر این که اراده جدی دستگاه قضایی بر حل مسئله ی ساخت و سازهای غیرمجاز، یک بار برای همیشه است خاطرنشان کرد: این هشداری جدی برای متخلفان است تا بدانند تنها خط قرمز دستگاه قضایی، قانون است و در برخورد با متخلفان بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، طبق قانون، برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دادستان های سراسر استان را مکلف کرده ایم بستر اجرای احکام قلع و قمعی که از مدت ها پیش صادر شده است اما دستگاه های اجرایی به بهانه های مختلف هنوز آن را اجرا نکرده اند، فراهم کنند.

وی با بیان این که در همه حوزه های قضایی استان یک سیاست واحد در برخورد با متخلفان در حوزه ی منابع طبیعی اتخاذ کرده ایم، تصریح کرد: اجرای قاطع قانون در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، ساز و کار مهمی است که می تواند از دست اندازی های بیشتر به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، در آینده جلوگیری کند.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی منابع طبیعی و انفال استان گلستان با بیان این که ۴۰۰ حکم تخریب بناهای غیر مجاز به زودی در استان اجرا می شود گفت: قلبا از تخریب بناهایی که میلیون ها تومان هزینه شده است خوشحال نیستیم اما باید این برخورد ها صورت گیرد تا این باور غلط که اگر کار خلاف قانون را شروع کنند و به پایان برسانند با آن برخورد نمی شود، در جامعه از بین برود.

فاضلیان بار دیگر با تاکید بر این که ما مصمم هستیم از منابع طبیعی که از سرمایه های ملی و متعلق به این نسل و نسل های اینده است حمایت کنیم تاکید کرد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی هم که در برخورد با متخلفان از همان مراحل ابتدایی کوتاهی کرده اند و با این کار خود به متخلفان اجازه ساخت و ساز داده اند و هزینه های برخورد را بالا برده اند نیز طبق قانون مجازات خواهند شد.

این مقام ارشد قضایی با اشاره به این که عموم مردم از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در عرصه های ملی و منابع طبیعی، راضی هستند افزود: تنها کسانی از این موضوع ناراحتند که منافع شان به خطر افتاده است و از اجرای قانون، متضرر شده اند.

فاضلیان تصریح کرد: سازندگان بناهای غیرمجاز در عرصه های ملی و منابع طبیعی هم اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنند از اجرای قانون راضی هستند چون، نفع اجرای قانون در دراز مدت به همه افراد جامعه می رسد.

وی تنها راه و بهترین راه ایجاد جامعه سالم و عاری از قانون شکنی را احترام به قانون عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که مردم خودشان در این بخش، پیشگام شوند که این اقدام نشان دهنده اوج روح قانونمندی در جامعه است و باید به عنوان یک ارزش ،تبلیغ شود.

رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: باید برخی اقداماتی که همه ی جامعه را متضرر می کند قبح ذاتی پیدا کند تا مردم بدون این که نیاز به دستگاه حاکمیتی باشد از ارتکاب چنین اعمالی خودداری کنند.

به گفته فاضلیان زنده کردن قانونمداری به صورت یک باور در اذهان می تواند ضمانت اجرایی خوبی برای جلوگیری از رفتارهای نابهنجار باشد.

وی تصریح کرد : البته در این بخش ورود دستگاه های اجرایی و اقدامات قاطع قضایی می تواند در مجموع شرایط بهتری را در استان فراهم کند.