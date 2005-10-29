فرماندهان جديد مناطق مقاومت آذربايجان غربي و اردبيل منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج، سردار حجازي طي مراسمي ضمن تقدير از زحمات "سردار شاكري" فرمانده سابق اين منطقه "سردار قربان‌نژاد" را به عنوان فرمانده جديد منطقه مذكور منصوب كرد.

سردار شاكري پيش از اين به عنوان فرمانده جديد منطقه مقاومت آذربايجان شرقي منصوب شده بود .

همچنين فرمانده نيروي مقاومت بسيج در حكم ديگري ضمن تقدير از زحمات سردار "حسن كريمي" و توديع ايشان از فرماندهي منطقه مقاومت بسيج اردبيل ، سرهنگ پاسدار "علي حق‌بيگي" را به عنوان فرمانده جديد اين منطقه منصوب كرد.