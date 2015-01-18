به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از اولین مجموعه آثار باشگاه فیلم «سوره» روز یکشنبه 28 دی ماه با حضور محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران، سیدعبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران، محمد حمزه زاده معاون هنری حوزه هنری، پرویز شیخ طادی کارگردان، محمدرضا شفاه مدیرعامل باشگاه «سوره» و جمعی از فیلمسازان این باشگاه برگزار شد.

این مجموعه آثار که به غزه و مسایل آن پرداخته‌اند، همزمان با روز غزه رونمایی شدند.

در این مراسم ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران روی سن آمد و بیان کرد: همانطور که می دانید تصویر مساله بسیار مهمی است و یکی از عوامل مهم در حمایت از غزه در این سال ها همین تصویر بوده است، مثل جنگ اخیر که بسیار ویرانگر بود و تصویر توانست عمق ویرانگری ماجرا را نشان دهند.

ابوشریف در ادامه با اشاره به استفاده صهیونیسم از تصویر تاکید کرد: رژیم صهیونیستی بر خرافه و افسانه مبتنی است و از طریق تصویر توانسته خرافه و افسانه را به واقعیت تبدیل کند.

وی با اشاره به فیلم و سریال هایی که در این رژیم ساخته می شود، عنوان کرد: حجم این آثار برای واقعی نشان دادن باطل آنها بسیار بالاست و یکی از مواردی که می توان با آن در مقابل جنگ صهیونیستی ایستاد، مساله تصویر است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی به یکی از برنامه ها که در آن آماری از ارقام هزینه شده برای رژیم صهیونسیتی بیان شده است، گفت: یک اندیشمند در آن برنامه بیان کرد که رژیم صهیونیستی میلیاردها دلار هزینه کرد تا تصویر خوبی از خود نشان دهد و با جنگ خود با غزه این تصاویر را از دست داد.

وی تصریح کرد: ما نیازی به دروغ پردازی نداریم چون از حقیقت سخن می گوییم و همانطور که صهیونیسم تلاش دارد تا دروغ خود را نشان دهد ما هم باید حق خود را نشان دهیم.

ابوشریف درباره چگونگی پیروزی فلسطین عنوان کرد: اگر ما تلاش کنیم مثل صهیونیست ها که تلاش کردند خرافه های خود را رواج دهند واقعیت خود را نمایش دهیم، می توانیم بر خرافه های صهیونیسم پیروز شویم.

وی در پایان سخنان خود گفت: ایران یک سرزمین پیشرفته در زمینه تولید فیلم است و جوانان توانمندی بالایی دارند که می توان از آن برای کمک به حل مساله فلسطین استفاده کرد.