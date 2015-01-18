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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۰

عادلی:

نمایشگاه عکسهای مردم گیلان از انقلاب اسلامی برگزار می شود

نمایشگاه عکسهای مردم گیلان از انقلاب اسلامی برگزار می شود

لاهیجان - مدیر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لاهیجان گفت: نمایشگاه عکس با محوریت حوادث انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان، نمایشگاه عکس با محوریت انقلاب اسلامی در ایام مبارک دهه فجر برگزار خواهد شد.

ساسان عادلی با اشاره به این موضوع گفت: طبق فراخوانی که منتشر شده از مردم  خواسته ایم تا عکسهای خود را که در دوران حوادث انقلاب اسلامی و از این حرکت عظیم مردمی به ثبت رسانده اند به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان تحویل دهند تا از همین عکسها نمایشگاهی در ایام دهه فجر برگزار شود.

وی همچنین افزود: این نمایشگاه با همکاری دفتر انجمن سینمای جوان لاهیجان برگزار شده و علاقه مندان تا تاریخ 12 بهمن فرصت دارند عکسهای خود را تحویل دهند.

کد مطلب 2467363

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