نمایشگاه عکسهای مردم گیلان از انقلاب اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان، نمایشگاه عکس با محوریت انقلاب اسلامی در ایام مبارک دهه فجر برگزار خواهد شد.

ساسان عادلی با اشاره به این موضوع گفت: طبق فراخوانی که منتشر شده از مردم خواسته ایم تا عکسهای خود را که در دوران حوادث انقلاب اسلامی و از این حرکت عظیم مردمی به ثبت رسانده اند به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان تحویل دهند تا از همین عکسها نمایشگاهی در ایام دهه فجر برگزار شود.

وی همچنین افزود: این نمایشگاه با همکاری دفتر انجمن سینمای جوان لاهیجان برگزار شده و علاقه مندان تا تاریخ 12 بهمن فرصت دارند عکسهای خود را تحویل دهند.