رشد 45 واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز (یکشنبه) با 45 واحد رشد در نهایت در ارتفاع 66هزار و 319 واحدی ایستاد و برهمین اساس سومین روز مثبت پیاپی برای بورس رقم خورد.

در حالی در جریان معاملات امروز شاخص 30 شرکت بزرگ 3 واحد، شاخص بازار دوم هزار و 208 واحد و شاخص صنعت 104 واحد رشد کرد، شاخص آزاد شناور 219 واحد و شاخص بازار اول 136 واحد افت کرد.

همچنین تعداد 321 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 882 میلیارد تومان در 32 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

ارزش بازاری بورس همانند دیروز 298 هزار میلیارد تومان بود.