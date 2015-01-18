تمرین رایگان گروه های تئاتر در سالن های شهرداری منطقه ۶ تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد روشنی یکشنبه در جمع خبرنگاران هدف از این اقدام را کمک به حوزه فرهنگ و نیز توسعه هنرهای نمایشی در مناطق کم برخوردار اعلام و با اشاره به مشکلات این حوزه تصریح کرد: بر همین اساس به ازای دو اجرای رایگان برای اهالی و ساکنان این منطقه محل تمرین بصورت رایگان در اختیار گروه های تئاتر قرار داده می شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه برنامه های فرهنگی به دلایلی چون کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی در اولویت چندم مردم مناطق محروم قرار دارد در حالیکه وجود اقلام و برنامه هایی چون کتاب، تئاتر، سینما و موسیقی در سبد فرهنگی شهروندانامری ضروری است.

روشنی همچنین از اجرای بیش از ۱۳۰ برنامه فرهنگی توسط مجموعه تحت مدیریت خود نیز خبر داد و گفت: در واقع شهرداری منطقه ۶ به تنهایی بار فرهنگ و هنر غرب تبریز را به دوش کشیده و با توجه به امکانات سخت افزاری، سالن ها و فضای فرهنگسراهای منطقه می توانیم در راستای توسعه فرهنگی مناطق کم برخوردار و فرهنگسازی استقبال از برنامه های فرهنگی اجرای تئاتر را در این منطقه رواج دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به نارضایتی و اعتراض هنرمندان تئاتر در پی طرح بحث دریافت هزینه در ازای ارائه سالن تمرین باید گفت که متاسفانه فعالیت های فرهنگی و هنری در کشور ما درآمدزا نیست و علاوه بر این گاهی هزینه های زیادی نیز می طلبد در حالیکه برای رسیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی باید در بخش فرهنگی به شکل مناسبی هزینه کرد.

شهردار منطقه ۶ تبریز با تاکید بر لزوم فرهنگسازی و تغذیه مناسب روحی و فکری جامعه در این زمینه برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار داشت: در همین راستا گروه های هنری و اهالی تئاتر در صورت تمایل به همکاری با این منطقه جهت اجرای نمایش و برنامه های خود می توانند به واحد روابط عمومی منطقه ۶ شهرداری تبریز مراجعه کنند.