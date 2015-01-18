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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

روشنی خبر داد:

تمرین رایگان گروه های تئاتر در سالن های شهرداری منطقه ۶ تبریز

تمرین رایگان گروه های تئاتر در سالن های شهرداری منطقه ۶ تبریز

تبریز - شهردار منطقه ۶ تبریز از قرار دادن سالن تمرین رایگان در اختیار گروه های تئاتر این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد روشنی یکشنبه در جمع خبرنگاران هدف از این اقدام را کمک به حوزه فرهنگ و نیز توسعه هنرهای نمایشی در مناطق کم برخوردار اعلام و با اشاره به مشکلات این حوزه تصریح کرد: بر همین اساس به ازای دو اجرای رایگان برای اهالی و ساکنان این منطقه محل تمرین بصورت رایگان در اختیار گروه های تئاتر قرار داده می شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه برنامه های فرهنگی به دلایلی چون کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی در اولویت چندم مردم مناطق محروم قرار دارد در حالیکه وجود اقلام و برنامه هایی چون کتاب، تئاتر، سینما و موسیقی در سبد فرهنگی شهروندانامری ضروری است.

روشنی همچنین از اجرای بیش از ۱۳۰ برنامه فرهنگی توسط مجموعه تحت مدیریت خود نیز خبر داد و گفت: در واقع شهرداری منطقه ۶ به تنهایی بار فرهنگ و هنر غرب تبریز را به دوش کشیده و با توجه به امکانات سخت افزاری، سالن ها و فضای فرهنگسراهای منطقه می توانیم در راستای توسعه فرهنگی مناطق کم برخوردار و فرهنگسازی استقبال از برنامه های فرهنگی اجرای تئاتر را در این منطقه رواج دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به نارضایتی و اعتراض هنرمندان تئاتر در پی طرح بحث دریافت هزینه در ازای ارائه سالن تمرین باید گفت که متاسفانه فعالیت های فرهنگی و هنری در کشور ما درآمدزا نیست و علاوه بر این گاهی هزینه های زیادی نیز می طلبد در حالیکه برای رسیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی باید در بخش فرهنگی به شکل مناسبی هزینه کرد.

شهردار منطقه ۶ تبریز با تاکید بر لزوم فرهنگسازی و تغذیه مناسب روحی و فکری جامعه در این زمینه برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار داشت: در همین راستا گروه های هنری و اهالی تئاتر در صورت تمایل به همکاری با این منطقه جهت اجرای نمایش و برنامه های خود می توانند به واحد روابط عمومی منطقه ۶ شهرداری تبریز مراجعه کنند.

کد مطلب 2467380

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