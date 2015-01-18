۱۳۹ بیمارستان با بودجه سال ۹۳ در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه های استان، با اعلام این خبر افزود: این ۱۳۹ بیمارستان شامل ۲۴ هزار و ۲۰۰ تخت می شود و تاکنون ۲۰ بیمارستان تحویل داده شده و ۲۸ بیمارستان در صورت تحقق بودجه کشور به بهره برداری می رسد.

وی ضمن بیان این که ۹ بیمارستان با یک هزار و ۶۰ تخت تحویل داده شده، این رقم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دو هزار و ۴۷۰ تخت بیمارستانی امسال تحویل می شود که در ارتقای شاخص های فیزیکی بهداشتی مناطق، بسیار موثر است.

وی در ادامه به بیمارستان بندرگز اشاره کرد و با تاکید بر این که این بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی باید تا پایان سال تحویل داده شود افزود: این مرکز از نوع «جنرال» است و یکی از شاخص های مهم در بیمارستان جنرال، دسترسی مطلوب و دارا بودن بخش آموزشی جامع در کنار بخش درمانی است.

علی زاده مبلغ هزینه شده برای این بیمارستان را ۲۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این مرکز علاوه بر پلی کلینیک های فوق تخصصی در قسمت های مختلف، دارای چهار بخش تخصصی داخلی، زنان و زایمان، کودکان و اطفال و جراحی و اتاق های عمل زنان، اصلی و سرپایی برای بخش اورژانس است.

وی از تجهیز بیمارستان به CCU و ICU خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه به بالای ۹۲ درصد رسیده و حساسیت ها در این باره افزایش یافته است زیرا بخش های مختلف آن نیاز به تست دارند و این زمان بر است.