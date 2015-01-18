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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۰۶

علیزاده:

۱۳۹ بیمارستان با بودجه سال ۹۳ در حال ساخت است

۱۳۹ بیمارستان با بودجه سال ۹۳ در حال ساخت است

گرگان - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۳۹ بیمارستان با بودجه سال ۹۳ کشور در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه های استان، با اعلام این خبر افزود: این ۱۳۹ بیمارستان شامل ۲۴ هزار و ۲۰۰ تخت می شود و تاکنون ۲۰ بیمارستان تحویل داده شده و ۲۸ بیمارستان در صورت تحقق بودجه کشور به بهره برداری می رسد.

وی ضمن بیان این که ۹ بیمارستان با یک هزار و ۶۰ تخت تحویل داده شده، این رقم را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دو هزار و ۴۷۰ تخت بیمارستانی امسال تحویل می شود که در ارتقای شاخص های فیزیکی بهداشتی مناطق، بسیار موثر است.

وی در ادامه به بیمارستان بندرگز اشاره کرد و با تاکید بر این که این بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی باید تا پایان سال تحویل داده شود افزود: این مرکز از نوع «جنرال» است و یکی از شاخص های مهم در بیمارستان جنرال، دسترسی مطلوب و دارا بودن بخش آموزشی جامع در کنار بخش درمانی است.

علی زاده مبلغ هزینه شده برای این بیمارستان را ۲۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این مرکز علاوه بر پلی کلینیک های فوق تخصصی در قسمت های مختلف، دارای چهار بخش تخصصی داخلی، زنان و زایمان، کودکان و اطفال و جراحی و اتاق های عمل زنان، اصلی و سرپایی برای بخش اورژانس است.

وی از تجهیز بیمارستان به  CCU و ICU خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه به بالای ۹۲ درصد رسیده و حساسیت ها در این باره افزایش یافته است زیرا بخش های مختلف آن نیاز به تست دارند و این زمان بر است.

کد مطلب 2467394

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