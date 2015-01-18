عمارت زباله آمل یک فاجعه زیست محیطی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه قاسمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای بهداشت شهرستان آمل گفت: وضعیت عمارت زباله شهرستان آمل یك فاجعه زیست محیطی است كه روزبه روز در حال بیشتر شدن است.

وی تصریح كرد: شورای اسلامی شهر آمل باید دو معضل را برای شهرستان آمل حل كند مورد اول در رابطه با دپوی زباله شهرستان آمل و دیگری كشتارگاه سنتی را باید به كشتارگاه صنعتی تبدیل كند.

رئیس شبكه بهداشت شهرستان آمل با بیان اینكه برنامه های زیادی برای ایام الله دهه فجر داریم، افزود: 24 خانه بهداشت را در ایام دهه فجر افتتاح می كنیم و درحال مذاكراتی هستیم كه اگر شرایط مهیا شود بیمارستان امام خمینی(ره) كه در بخش امام زاده عبدالله شهرستان آمل قرار دارد را هم افتتاح كنیم.

یحیی عسگری پور بخشدار امام زاده عبدالله شهر آمل در این جلسه اظهار داشت: بحث عمارت زباله شهرستان آمل باید در كتاب ها نوشته شود.

این مسئول خاطرنشان كرد: اهالی دو روستای بخش امام زاده عبدالله بعضی شب ها به علت بوی بد زباله نمی توانند استراحت كنند و بوی بد زباله در داخل روستا حس می شود.

بخشدار امام زاده عبدالله با بیان اینكه واقعا زندگی برای اهالی این روستا بسیارسخت است، بیان كرد: تلمبار زباله در یك منطقه اصلا درست نیست باید یك كار اساسی شكل بگیرد تا مردم بتوانند زندگی كنند.