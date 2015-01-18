به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آسیا از ساعت 12:30 امروز یکشنبه با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه B ادامه یافت که در پایان تیم های ملی چین و ازبکستان به ترتیب با برتری مقابل کره شمالی و عربستان به عنوان تیم های اول و دوم این گروه راهی مرحله بعد شدند.

حساس‌ترین بازی روز را تیم‌های ازبکستان و عربستان برگزار کردند که در پایان ازبکستان با حساب 3 بر یک از سد حریف خود گذشت. هر دو تیم قبل از این دیدار 3 امتیازی بودند اما تفاضل گل بهتر عربستان این تیم را در رده دوم جدول قرار داده بود.

بازی هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکرده بود که ازبکستان به گل رسید. در دقیقه دوم دیدار رشیداف در پشت محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و با استارتی تند و تیز ضربه خود را از زاویه بسته و از میان پاهای دروازه‌بان عربستان درون دروازه قرار داد.

بعد از این گل هم تیم ازبکستان در ضد حملات چندین بار خطر ایجاد کرد اما از اواسط این نیمه بود که عربستان توپ و میدان را در اختیار گرفت و با بازی روانی که انجام داد ازبکستان را تحت فشار قرار داد با این حال دفاع فشرده ازبک‌ها اجازه گلزنی به این تیم نداد تا نیمه نخست با همان یک گل خاتمه یابد.

بازی دو تیم در نیمه دوم با انگیزه بیشتر عربستانی‌ها شروع شد و این تیم در دقیقه 60 به گل تساوی دست یافت. السهلاوی از روی نقطه پنالتی به این گل رسید. ازبکستان که خود را حذف شده می‌دید در دقیقه 67 می‌توانست روی یک ضربه کاشته به گل برسد که بنجامین، داور استرالیایی خطای مهاجم ازبک را اعلام کرد تا این فرصت از ازبکستان گرفته شود.

ازبکستان در دقیقه 71 به گل دوم خود دست یافت. شودی‌یف سانتر از راست را با ضربه سر درون دروازه الدوساری قرار داد تا بار دیگر این تیم از عربستان پیشی بگیرد. ازبک‌ها در دقیقه 79 روی یک ضد حمله به گل سوم خود نیز دست یافتند. سردار رشیداف که گل اول بازی را به ثمر رسانده بود با فرار پشت دفاع حریف و ضربه پای چپ دقیق دروازه حریف را گشود.

در دیگر بازی همزمان تیم‌های چین و کره شمالی به مصاف یکدیگر رفتند که چین در پایان 2 بر یک پیروز شد. در شروع این مسابقه نیز چین خیلی زود به گل رسید. در دقیقه اول دیدار بود که اشتباه مدافع کره شمالی فرصت را در اختیار سون که قرار داد تا توپ را درون دروازه حریف قرار دهد. در ادامه کار دو تیم بازی را در میانه میدان پی گرفتند و موقعیت‌های گل آنچنانی روی دروازه‌ها خلق نشد تا اینکه سون که در دقیقه 42 سانتر از جناح چپ را با ضربه سر درون دروازه حریف جای داد. نیمه اول این بازی با دو گل به سود چین خاتمه یافت.

در نیمه دوم تیم چین انگیزه‌های زیادی برای زدن گل سوم نداشت و کره شمالی هم از توان لازم برای پیروزی در این بازی برخوردار نبود. با این حال کره ای‌ها در دقیقه 56 به گل رسیدند. گائو لین مهاجم تیم چین در این دقیقه به اشتباه دروازه خودی را گشود تا فاصله دو تیم کاهش یابد.

بدین ترتیب تیم ملی چین با سه برد متوالی و 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله بعد شد. تیم ازبکستان با 6 امتیاز در رده دوم این گروه قرار گرفت و به مرحله بعد صعود کرد. عربستان با 3 امتیاز و کره شمالی بدون کسب امتیاز با جام وداع کردند.