۵ نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر معلولان زاگرس روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی جشنواره، ساعت ۹ صبح امروز نمایش صحنه ای پرستوهای مخمل کوه از شهرستان هرسین استان کرمانشاه در مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی ایلام به روی صحنه رفته اند.

دومین نمایش خیابانی با عنوان حاج لک لک ساعت ۱۱ صبح در مجتمع ارشاد اسلامی ایلام اجرا شده است.

نمایش های «۱۰ ده» از کرمانشاه و مپ دسفرال از ایلام نیز به ترتیب ساعت ۱۵ و ۱۶ در مجتمع ارشاد ایلام اجرا خواهند شد.

آخرین نمایش امروز نیز "خواب شیرین" کاری از گروه تئاتر دهلران بوده که ساعت ۱۷در مجتمع امور تربیتی ایلام اجرا خواهد شد.