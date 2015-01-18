به گزارش خبرگزاری مهر در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر(ص) تکمیل پروژه اسلام هراسی غرب و به ویژه آمریکاست. باید در برابر این پروژه ایستاد و در برابر این شرارت با استعانت از خداوند متعال و استفاده از ظرفیت مسلمانان باید با آنها مقابله کرد.

حبیبی تصریح کرد: تروریسم رسانه‌ای غرب با اهانت به مقدسات اسلام و به ویژه پیامبر گرامی اسلام راه افتاده است؛ آن هم با شعار «من هم شارلی هستم» متأسفانه در ایران کسانی که پروژه اهانت به مقدسات را نمایندگی می‌کنند به این جریان پیوسته‌اند و با افتخار در صفحه اول روزنامه این شعار را تکرار می‌کنند.

وی افزود: هیأت نظارت بر مطبوعات به ویژه دولت نیز باید صریحاً اعلام موضع کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: اکنون موج عظیمی در دنیای اسلام به راه افتاده است تا در برابر طراحان جنگ صلیبی بایستند. هفته‌ گذشته راهپیمایی در پاریس به بهانه مبارزه با تروریسم برگزار شد که روسیاه‌ترین تروریسم جهان یعنی نتانیاهو در صف اول راهپیمایان بود. فراموش نکرده ایم که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر به صراحت گفت؛ ما در آغاز یک جنگ صلیبی مجدد هستیم و نخست وزیر فرانسه چند سال پیش گفت ما در افغانستان مشغول جنگ صلیبی هستیم.

وی افزود: اکنون اسلام عالم‌گیر شده است و زیباترین و جذاب‌ترین چهره در جهان کنونی چهره پیامبر اسلام است. بر اساس آمارهای رسمی نام زیبای «محمد» پرطرفدارترین و پرتکرارترین نام در همه جهان است. مشرکین و کفار پس از ۱۴۰۰ سال دوباره سر از خاک برآورده‌اند و بنای مبارزه با آرمانهای الهی و رهایی‌بخش پیامبر(ص) را آن هم به تحریک صهیونیست‌ها گذاشتند. ملتها و دولتهای اسلامی باید فکری برای این توطئه بکنند و در صف اول مبارزه با این پدیده بایستند.

حبیبی با محکوم کردن تروریسم به هر شکل گفت : غرب نمی‌تواند تروریسم در سوریه، عراق و لبنان را خوب بداند، اما در پاریس و بروکسل بد بداند! سیاست یک بام و دو هوا را تا کی می‌خواهند ادامه دهند؟

وی افزود: غرب باید دست از حمایت تروریسم بردارد و به نقض حقوق بشر در این باره پایان دهد. دهها هزار نفر در آفریقا و آسیا قربانی تروریسم هستند. به ویژه در سرزمینهای اشغالی!

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مطالبات حقیقی مردم اظهار داشت: بر اساس یک نظرسنجی بیش از ۶۲ درصد مطالبات مردم معیشتی است. ۹۲ درصد مردم معتقدند هنوز مشکل تورم وجود دارد و دولت توفیقی برای مهار آن پیدا نکرده است. شمار زیادی از مردم دولت را یکی از عوامل گرانی و تورم می‌دانند.

حبیبی با اشاره به سفر وزیر اقتصاد به قم و دیدار با مراجع عالیقدر گفت: در دیدار وزیر اقتصاد با مراجع عالیقدر قم همگی بر رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم به دولت تذکر دادند و مطالبات معیشتی مردم را مطرح کردند.

وی افزود: مراجع بر حذف تجمل‌گرایی و توجه به نیازهای واقعی مردم به ویژه مهار تورم و رفع بیکاری تأکید کردند. دولت باید به مطالبات مراجع عالیقدر پاسخ روشن بدهد و مشکلات اقتصادی کشور را با تکیه بر اقتصاد مقاومتی حل کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای خاطر نشان کرد: پس از یکسال گفتگو و مذاکره با ۱+۵ آقای عراقچی همین چند روز پیش در آستانه دور جدید گفتگوها می‌گوید؛ موانع و اختلاف نظرها بسیار گسترده است. این نشان می‌دهد ۱+۵ به ویژه آمریکائیها به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند. باید سامان دادن به اوضاع اقتصادی را با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی داخل و بدون چشم‌داشتی به آینده مذاکرات دنبال کنیم.

وی افزود: اگر قرار بود اتفاق مطلوبی بیفتد باید در این یکسال گذشته می‌افتاد.

دبیرکل موتلفه با تجلیل از رئیس مجلس که اعلام کرد" اگر غرب تحریم جدید وضع کند، مجلس غنی‌سازی را با هر درجه‌ای که مورد نیاز باشد دنبال خواهد کرد" بیان داشت: همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد ما باید برگردیم نقطه اول! نقطه اول همان نقطه استمرار مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غرب و طی کردن مسیر درست استقلال علمی کشور!

حبیبی همچنین در مورد جنجال‌آفرینی علی مطهری در مجلس گفت: اینکه طبق قانون باید اجازه داد نماینده حرف خود را از تریبون مجلس در همه حوزه‌های کشور بزند درست است. این حق او است. اما سوال این است آیا از این حق می‌شود استفاده کرد و حقوق دیگری و نظام را ضایع کرد!؟

وی افزود: آیا آقای مطهری صورت مسئله فتنه را می‌خواهد تغییر دهد تا مفری برای کسانی که تا مرز محاربه با نظام پیش رفته پیدا کند؟

حبیبی ادامه داد: آقای مطهری باید به این سوال پاسخ دهند که حالا که خود دشمنان گفته‌اند ما کاری که در اوکراین و سایر نقاط به عنوان انقلاب نارنجی انجام داده ایم را می‌خواستیم به بهانه انتخابات در ایران انجام دهیم، مجری این طرحها در داخل چه کسانی بوده‌اند؟ آیا حمایت ایشان از آنها می‌تواند مورد رضایت پدر شهید ایشان باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: مردمی که به آقای مطهری رأی دادند، به او وکالت دادند از حقوق آنها دفاع کند اما اکنون او از فتنه‌گران و محاربان دفاع می‌کند آیا عقد وکالت و نمایندگی او همچنان می‌تواند به قوت خود باقی باشد.

وی افزود: نمایندگی ادب و آداب خود را دارد. او به عده‌ای از نمایندگان می‌گوید شما لشگر عمر سعد هستید. نمایندگان مجلس که می‌بینند او از کسانی حمایت تلویحی می‌کند که در روز عاشورای ۸۸ به هیئت‌های عزاداری حمله کردند و مسجد سوزاندند و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه دادند، قطعاً ساکت نخواهند نشست.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود درباره گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا پیرامون مسایل هسته‌ای نیز خاطر نشان کرد: ما با این گفتگوهای دوجانبه مخالفیم. آن هم به صورت نمادین.

دستگاه دیپلماسی کشور باید به این سوال پاسخ دهد قدم زدن آقای کری و ظریف در خیابانهای ژنو و مخابره عکس آن به جهان و چاپ آن در صفحه اول روزنامه‌های حاشیه‌ساز علیه نظام و مردم چه معنی می‌دهد؟

وی افزود: اصل مذاکرات، محتوای مذاکرات محرمانه است و تا کنون ملت ایران از آن خبر ندارد چرا شکل آن و نحوه گفتگوها محرمانه نیست. چه کسی از این تصاویر استفاده می‌کند.

حبیبی در پایان اظهار داشت: در شرایطی که آمریکائیها ظالمانه‌ترین موضع در باره ملت ایران در خصوص تشدید تحریم‌ها را دارند مدام لبخند زدن و در کنار هم قرار گرفتن در گفتگوها چه فایده‌ای دارد. چرا حساسیت‌های مردم را در باره تبهکاریهای آمریکا و نیز خشم ملت علیه استکبار جهانی را می‌خواهند فرو بکاهند. مردم ما هرگز خشم‌شان نسبت به رفتارهای آمریکا فرو نخواهد نشست.