توقيف محموله 100 میلیونی کالای قاچاق در رباط کريم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر عليزاده گفت: مأموران پليس امنيت عمومی حين گشت زنی در محورهای اصلی رباط کريم به يک دستگاه خودروی وانت باری با يک نفر سرنشين مشکوک شده و به راننده خودرو دستور ايست دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی خودرو را متوقف و در بازرسی از قسمت بار آن، 405 قلم جنس قاچاق از قبيل چای ساز، ماشين اصلاح، جارو برقی، سرويس های چاقو، سرخ کن، مايکروفر، کارواش خانگی کشف شد و متهم دستگير و برای بررسی و بازجويی به پليس آگاهیمنتقل شد.

متهم دستگير شده در جریان بازجويی های پليسی به جرم خود اعتراف کرد و گفت که اجناس قاچاق کشف شده را در يکی از استان های غربی کشور بارگيری کرده و قصد فروش آنها را در تهران بزرگ داشتم که با هوشياری مأموران پليس دستگیر شدم.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم، ارزش کالاهای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان، 100 میلیون تومان برآورد شده و قاچاقچی دستگير شده پس از تشکيل پرونده، برای سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد.