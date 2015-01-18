به گزارش خبرنگار مهر، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان بهمن‌ماه امسال میزبان برگزاری دومین نشست تخصصی «نشر ایران و تاجیکستان» خواهد بود.

جواد رسولی دبیر انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درباره این نشست به خبرنگار مهر گفت: اولین نشست تخصصی نشر ایران و تاجیکستان شهریور ماه امسال با حضور دکتر مجتهد شبستری اولین سفیر ایران در تاجیکستان و دکتر سلیمانی رایزن سابق فرهنگی ایران در این کشور برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری دومین نشست در بهمن‌ماه امسال افزود: در این نشست به مشکلات موجود و راهکارهای عملی برای توسعۀ نشر ایران و تاجیکستان خواهیم پرداخت.

تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب ۹۴

رسولی درباره اهمیت این نشست گفت: از آنجا که تاجیکستان در نمایشگاه کتاب سال آینده مهمان ویژه نمایشگاه خواهد بود این نشست علاوه بر تعامل ناشران می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر میان نهادهای متولی داخلی با مسئولان نشر این کشور باشد.

وی در ادامه درباره دورنمای برنامه‌های انجمن دوستی ایران و تاجیکستان گفت: ما در انجمن به دنبال تبادل افکار و تجربیات در حوزه تعاملات فرهنگی و اقتصادی هستیم.

رسولی تأکید کرد: به جرأت می‌توان گفت این اولین کار علمی در حوزه تبادل فکری در این حوزه است و پیش از این غالب فعالیت‌ها مانند نمایشگاه‌های کتابی که از سوی بخش خصوصی و یا برخی نهادها در این کشور برگزار می‌شد، فعالیت‌هایی پراکنده و غیرمتمرکز بودند.

وی ادامه داد: دومین نشست هم‌اندیشی نشر ایران و تاجیکستان که بهمن‌ماه امسال شاهد برگزاری آن خواهیم بود نخستین حرکت جدی در حوزه تعاملات و تبادلات فکری در زمینه نشر خواهد بود.