پلاک گذاری ۴۵۰۰ دستگاه ماشین آلات کشاورزی استان کرمانشاه

افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور هویت دار کردن ماشین های کشاورزی از جمله تراکتور و کمباین، طرح مشترک پلاک گذاری این ادوات در استان کرمانشاه توسط جهاد کشاورزی و پلیس راهور ناجا در حال انجام است.

وی افزود: در این رابطه تا کنون ۶ هزار و ۱۰۰ پرونده در استان تشکیل شده، که از این تعداد برای ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه تراکتور و کمباین پلاک صادر و به جهاد کشاورزی تحویل داده شده است.

صفوی خاطر نشان کرد: حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه کمباین و تراکتور در استان کرمانشاه وجود دارد که از این تعداد حدود ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه مشمول طرح پلاک گذاری می شوند.

وی با بیان اینکه ماشین های کشاورزی تولید سال ۸۰ به بعد شامل این طرح هستند، افزود: صدور کارت سوخت برای این ماشین ها از جمله مزایای پلاک گذاری ادوات کشاورزی محسوب می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین امکان بیمه کردن ماشین های کشاورزی را از دیگر مزایای اجرای طرح مذکور عنوان کرد و گفت: تمامی کشاورزانی که ماشین آلات کشاورزی آنها تولید سال ۸۰ به بعد است هر چه سریعتر با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی دهستان و تشکیل پرونده، نسبت به پلاک گذاری ماشین های خود اقدام کنند.