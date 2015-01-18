مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان دره شهر نیازمند توجه است

مریم شادیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر دارای استعدادهای خوبی در بخش فرهنگی و هنری است که نیازمند توسعه امکانات در این زمینه است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغه های اهالی فرهنگ و هنر شهرستان دره شهر پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان است که نیازمند توجه است.

این مسئول عنوان کرد: این پروژه بعد از سالها همچنان روند کندی دارد که در این زمینه مسئولان استانی باید با تزریق اعتبار نسبت به شتاب پروژه اقدام کنند.

وی بیان داشت: میزان اعتبارات برای تکمیل پروژه در حال بررسی است و امیدواریم با توجه به پتانسیل های فرهنگ در سطح شهرستان این پروژه هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

شادیوند بیان داشت: در بحث توسعه فعالیتهای کتاب و کتابخوانی نیز اقدام خوبی صورت گرفته به طور میزان مراجعه مردم به کتابخانه های سطح شهرستان پنج برابر شده است.