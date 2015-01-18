به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تعاونی روستایی، ناطق معین‌الدین با بیان اینکه خرید و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی توسط شرکت‌های تعاون روستایی صورت می‌گیرد، اظهارداشت: در فصل سرما توزیع سوخت زمستانی مورد نیاز روستاییان با سرعت و شتاب بیشتری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین رسالت‌های شبکه تعاونی‌‌های روستایی، عاملیت توزیع مواد سوختی بین روستاییان و کشاورزان است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به میزان توزیع سوخت در ماه گذشته، عنوان کرد: بیش از هفت میلیون و ۴۷۵ هزار لیتر نفت سفید، سه میلیون و ۸۱۳ هزار لیتر بنزین، سه میلیون و ۹۲ هزار لیتر گازوئیل و ۵۸۰ هزار و ۵۹۰ متر مکعب گاز مایع در شهرستان قزوین توزیع شده است.

این مسئول اعلام کرد: ۱۸۶ فروشندگی مواد نفتی، دو جایگاه مواد نفتی و یک جایگاه سیلندر پرکنی در شهرستان قزوین خدمات ارائه می‌دهند.

بویین‌زهرا سالانه ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن خوراک دام و طیور را دارد

مدیرعامل شرکت دام استریل شهرستان بویین زهرا گفت: این شرکت به عنوان یکی از تولید کنندگان خوراک دام ظرفیت تولید سالانه ۱۵ هزار تن خوراک دام را دارد.

بهمن نوتاش مدیرعامل شرکت دام استریل شهرستان بویین زهرا و محمود فصیحی رامندی مدیرعامل تعاونی گندم‌کاران بویین زهرا با ناطق‌ معین‌الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین دیدار کردند.

مدیرعامل شرکت دام استریل شهرستان بویین زهرا در این دیدار اظهار کرد: شرکت دام استریل بویین زهرا در سال ۷۰ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع به عنوان یکی از نخستین کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور در استان قزوین آغاز به فعالیت کرد.

بهمن نوتاش با بیان اینکه تولید خوراک دام به ‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک جایگاه خاصی را در مباحث اقتصادی، اجتماعی داراست، افزود: شرکت دام استریل بویین زهرا ظرفیت تولید سالانه ۱۵ هزار تن خوراک دام را دارد.

این مسئول ادامه داد: صنعت خوراک دام با تولید انواع خوراک دام، کنسانتره‌های طیور و دام در استان علاوه‌ بر جذب و اشتغال بخش قابل‌ توجهی از نیروی کار در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنعتی، بازرگانی و خدماتی را بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت دام استریل شهرستان بویین زهرا تصریح کرد: مهم‌ترین گام در تولید خوراک دام و طیور تأمین مواد اولیه آن یعنی غلات، ذرت، گندم، جو، کنجاله‌ها و سایر محصولات و ضایعات صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی است و به همین دلیل صنعت خوراک دام و طیور وابستگی شدیدی به بخش کشاورزی دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای برطرف کردن نیاز غذایی دام‌هایی که تولید بالایی دارند، علاوه ‌بر علوفه باید مقدار مشخصی از کنسانتره دامی نیز استفاده کرد.

در ادامه این جلسه مدیر عامل شرکت دام استریل آمادگی خود را برای همکاری با تعاونی‌های تحت پوشش تعاون روستایی اعلام کرد و مقرر شد همکاری‌های لازم به منظور تهیه خوراک دام مرغوب و ارزان برای اعضای تعاونی‌های روستایی و دامپروری استان صورت گیرد.