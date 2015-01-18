به گزارش خبرگزاری مهر، لاکپشتهای دریایی ماده که به سفرهای چندهزار کیلومتری در اقیانوس جهت تخمگذاری شهرت دارند، راه دراز خود برای رسیدن به خانه یعنی همان جاییکه به دنیا آمده تا تخمگذاری کنند را تنها با تکیه بر میدان مغناطیسی زمین پیدا میکنند. تا پیش از این تنها مشخص شده بود که این حیوانات از میدان مغناطیسی زمین برای پیدا کردن مسیر شنا در اقیانوس استفاده میکنند.
برای بیش از ۵۰ سال دانشمندان در یافتن پاسخ این پرسش سرگردان بودهاند: لاکپشتهای دریایی چگونه محل دقیق از تخم سردرآوردنشان را پیدا میکنند. اکنون راجر برادرز از زیستشناسان دانشگاه کارولینای شمالی در صدر تحقیقاتی قرار دارد که پاسخ این پرسش را ارایه میکند.
او میگوید: مطالعات دامنهدار ما نشان میدهد که این لاکپشتها تصویری از میدان مغناطیسی ساحلی که از تخم سردرآورده در مغزشان ثبت کرده و سپس با بهرهگیری از اطلاعات مربوط به آن راه بازگشت به خانه را درحالی که تبدیل به حیوانی بالغ شدهاند در پیش میگیرند.
تا پیش از این دانشمندان دریافته بودند که این حیوانات با استفاده از میدان مغناطیسی زمین مسیر حرکتی خود در اقیانوسها را پیدا میکنند اما اینکه چگونه خانه خود یعنی محلی که سر از تخم درآوردهاند را پیدا میکنند بر دانشمندان پوشیده بوده است.
برای این منظور دانشمندان اطلاعات مربوط به زندگی لاکپشتهای دریایی در ۱۹ سال گذشته را به دقت مورد بررسی قرار دادهاند. آنها به سراغ گونهای از لاکپشتها موسوم به Caretta caretta رفتهاند. این جانوران در امتداد ساحل شرقی فلوریدا اقدام به تخمگذاری در زیر ساحل شنی میکنن. این گونه از لاکپشتها غولپیکرترین لاکپشتدریایی در آمریکای شمالی محسوب میشود.
دانشمندان متوجه شدهاند با توجه به اینکه میدان مغناطیسی زمین به واسطه هسته مذاب آن دچار نوساناتی مختصر میشود، لاکپشتهای غول پیکر دریایی نیز تغییراتی در نقشه از پیش ترسیم شدهشان در مغز ایجاد میکنند تا خانه خود را به راحتی پیدا کنند.
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