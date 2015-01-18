به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت امینی، دبیر علمی همایش و مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در پیامی به «همایش علمی پژوهشی نمایش و جلوه‌های آیینی و نمادین مناسک حج ابراهیمی» آورده است:

«مراسم و مناسک حج دارای ابعاد بسیار گسترده و وسیعی است که هرچه پیرامون آن کار شود باز هم جا برای تحقیق و بررسی دارد. در این میان از زوایای مختلفی از قبیل جلوه‌های اجتماعی، سیاسی، عبادی، اخلاقی، اقتصادی، عرفانی و ... به مناسک حج پرداخته شده است ولی کمتر از نگاه هنر، خصوصا هنرهای نمایشی این مراسم مورد دقت و بررسی قرار گرفته در صورتی که این موضوع جای پرداخت زیادی دارد و از منظر های مختلفی می‌توان از آن بهره برد. از جمله مواردی که به آن اشاره می‌شود این است که زوایای مختلف مناسک حج با بیان و زبان هنر خصوصا هنرهای نمایشی برای مخاطبان روایت شود.

از آنجایی که معتقدیم پیشینه‌ هر اقدام عملی، پژوهش است. همچنین با توجه به نگاه علمی و دانشگاهی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و دغدغه‌های محتوایی و موضوعی این مرکز، مناسب دیدیم در گام نخست در قالب یک همایش علمی – پژوهشی به رابطه‌ مناسک حج و هنرهای نمایشی از جنبه‌های مختلف بپردازیم و در مرحله‌ بعد به تولید و اجرای آثار نمایشی مرتبط اقدام کنیم.

امید است در سایه‌ الطاف پروردگار و با حضور اساتید و صاحب نظران همچنین حمایت متولیان فرهنگی بتوان گامی مثبت در جهت گسترش فرهنگ دینی و ترویج شعائر مذهبی برداشت.»