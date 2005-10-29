كشته شدن دستكم 16 تن در رشته انفجارهاي امروز دهلي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرنسه، شفراج باتيل امروز اعلام كرد رشته انفجارهايي كه امروز پايتخت هند را به لرزه درآورد دستكم 16 تن كشته برجا گذاشته است.



امروز رشته انفجارهاي پياپي چند بازار مملوء از جمعيت را در دهلي به لرزه درآورد.



شبكه هاي تلويزيوني هند از كشته شدن دستكم 25 تن در انفجارهاي امروز خبر داده بود اما پليس فورا اين خبر را تاييد نكرد.



سخنگوي پليس اعلام كرد كه دستكم 5 تن در اين انفجارها كشته شده اند كه يكي از اين انفجارها در اتوبوسي در منطقه صنعتي اكهلا به وقوع پيوست.



اين انفجارها در بازارهاي منطقه بهارگنج كه مملوء از توريست هاي غربي بود و نيز بازار ساروجيني ناگر كه طبقه متوسط هند به آنجا تردد مي كنند، روي داده است.



سومين انفجار در منطقه گال ماركت كه يك منطقه تجاري كه تبديل به منطقه مسكوني شده است، روي دا.



به گفته منابع محلي، دستكم 40 تن در دومين انفجار از رشته انفجارهاي چهارگانه امروز دهلي زخمي شدند.



پس از سه انفجار پياپي، انفجار قدرتمند ديگري در بازار بهارگنج در ساعت 40/17 به وقت محلي به وقوع پيوست كه مملوء از كساني بود كه براي جشنواره معروف هندي ها موسوم به ديوالي آماده مي شدند.



بلافاصله پس از وقوع اين انفجارهاي پياپي، خودروهاي امدادرساني مجروحان حادثه را به بيمارستان هاي نزديك محل وقوع انفجارها منتقل كردند و نيروهاي پليس نيز اين منطقه را به محاصره خود درآوردند.