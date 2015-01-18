لایحه بودجه ۲۸۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۴ تحویل شورای شهر تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر یکشنبه در جلسه تحویل این لایحه اظهار داشت: به حداقل رساندن هر گونه انحراف از برنامه های مصوب شورا، تسهیل در فرآیندهای خدمتگزاری، امکان سازی جهت مشارکت حداکثری متخصصان و شهروندان و توجه به رویکردهای دانش بنیان با همکاری مراکز معتبر دانشگاهی، مهم ترین معیارهای تدوین بودجه ۹۴، توسط کارشناسان و مدیران بخش های مختلف شهرداری تبریز بوده است.

وی ادامه داد: روند حرکت شهرداری در پیگیری توسعه و پیشرفت شهر تبریز تا به امروز بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر بوده و از این پس نیز بر اساس همین میثاق استمرار خواهد داشت.

نجفی افزود: بودجه سال ۹۳ در ۹ ماه گذشته در مناطق ۱۰۲ درصد، در سازمان ها ۹۱ درصد و در کل شهرداری با لحاظ ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و تسهیلات، ۶۲ درصد تحقق داشته است.

شهردار تبریز با اشاره به روند جذب تسهیلات در سال ۹۳ اظهار داشت: علاوه بر ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب بودجه سال ۹۳، شورای اسلامی شهر با تصویب چشم اندازی سه ساله، شرایط برخورداری شهرداری از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات را فرهم کرد که از این میزان، جذب هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک شهر توسط شهرداری برای سال ۹۴، مورد توافق قرار گرفته است.

نجفی با بیان این که در ۹ ماه گذشته، ۱۳۸ میلیارد تومان از تسهیلاتی را که شهرداری در سال های گذشته، جذب کرده بود، عودت داده شده است، خاطرنشان کرد: این در صورتی است که ۸۱ میلیارد تومان تسهیلات نیز جذب شده است.

وی بودجه واقعی سال آتی شهرداری تبریز را دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواند و گفت: این رقم نزدیک به بودجه سال ۹۳ است با این تفاوت که اوراق مشارکت از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که با کاهش ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه در بخش های تسهییلات و اوراق مشارکت، سعی کرده ایم توسعه درآمدهای پایدار شهری را در دستور کار قرار دهیم.

وی مونتاژ واگن های سه کلانشهر کشور در تبریز را از افتخارات شهرداری و شورای اسلامی شهر دانست و افزود: سال آینده ۴۵۰ میلیارد تومان توسط شهرداری و دولت، جذب پروژه قطار شهری شده و به این ترتیب، زمینه لازم جهت راه اندازی هر چه سریع تر خط اول مترو فراهم شود.

نجفی گفت: سال آینده ۱۲ خیابان برگزیده شهر با اجرای اقدامات اساسی، جهت الگوسازی در سراسر شهر، مورد بهسازی و زیباسازی اساسی در بخش های مختلف ظاهری و ساختاری قرار خواهد گرفت.

وی از خرید ماشین آلات جدید در حوزه پسماند و خدمات شهری خبر داد و افزود: به همین منظور ۱۰۰ میلیارد تومان جهت تامین تجهیزات جدید خودرویی ویژه حمل زباله، مقرر شده است.

شهردار تبریز، سالم سازی رویه اداری را از دیگر محورهای کلان مورد توجه شهرداری تبریز در برنامه سال آینده خواند و اظهار داشت: حذف کلیه اقدامات دستی و توسعه خدمات الکترونیک شهرسازی، در کنار شفاف سازی و روان سازی رویکردهای جاری اداره شهر، سرعت ارایه خدمات را نیز افزایش خواهد داد.

زیباسازی شهر تبریز باید مورد توجه قرار گیرد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه اظهار داشت: اگر بودجه مناطق و سازمانهای مختلف شهرداری تبریز به صورت متمرکز مدیریت شود رعایت عدالت و توسعه متوازن مناطق مختلف و همچنین پیشرفت همزمان پروژه های مناطق مختلف شهر محقق خواهد شد.

اکرم حضرتی در ادامه با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ شهر تبریز اظهار داشت: فعالیتهای مدیران و کارکنان شهرداری در طول یک سال گذشته باعث رضایتمندی شهروندان از شهرداری و پرسنل خدوم و زحمت کش آن شده است که این مساله باعث سربلندی اعضای شورا در بین مردم شده است چون هر جا می رویم مردم از اقدامات شهرداری اظهار رضایت دارند.

وی در ادامه خواستار ورود تکنولوژی های جدید در زمینه مبلمان و زیباسازی شهر به تبریز شد و افزود: شهروندان انتظار دارند پروژه های مورد اجرا در تبریز از نظر زیبایی ظاهری و شکلی در وضعیت بهتر و فراتر از وضعیت فعلی قرار داشته باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر ضرورت افزایش بودجه فرهنگی سال ۹۴ شهرداری تبریز گفت: قطعا توجه به مسائل فرهنگی و افزایش بودجه فرهنگی سال ۹۴ در آینده ثمرات خود را نشان خواهد داد زیرا کار فرهنگی نوعی پیشگیری محسوب می شود و قطعا همواره پیشگیری کم هزینه تر و راحت تر از درمان است.