كميته تحقيق ويژه ترور حريري در سوريه تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، سانا گزارش داد كه بشار اسد رئيس جمهوري سوريه دستور تشكيل كميته قضايي ويژه اي را به رياست دادستان جمهوري و عضويت دادستان نظامي و قاضي كه وزير دادگستري وي را تعيين كند، صادر كرده است كه تدابير تحقيق با شخصيت هاي غير نظامي و نظامي سوري مرتبط با ماموريت تيم بين المللي تحقيق درباره ترور حريري را برعهده خواهد گرفت.



بر اساس دستور رياست جمهوري، اين كميته با تيم بين المللي تحقيق و مقامات قضايي لبنان درتمام مسائلي كه با تدابير تحقيق مشخص شده در اين دستور قانوني همكاري خواهد كرد.



به گزارش سانا، بر اساس اين دستور، كميته مذكور بايد در اجراي ماموريت خود از قضات نظامي و غير نظامي يا مسئولان دادگستري مدني و نظامي كمك بگيرد.



دستور بشار اسد دو روز پيش از نشست شوراي امنيت صادر مي شود كه احتمال مي رود قطعنامه اي به تصويب برساند كه از سوريه بخواهد به طور كامل با تيم بين المللي به رياست مهليز همكاري كند در غير اين صورت زمينه اعمال تحريم اقتصادي و ديپلماتيك را بر ضد دمشق فراهم كند.



گزارش مهليز كه در 20 اكتبر صادر شد، مسئولان بلندپايه امنيتي سوريه را به دست داشتن در ترور حريري نخست وزير اسبق لبنان و دمشق را به عدم همكاري كافي با اين تيم متهم كرده است.



شوراي امنيت در حال حاضر رايزني هايي را براي بررسي پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوي آمريكا، انگليس و فرانسه انجام مي دهد كه دربرگيرنده مجازات هاي اقتصادي يا ديپلماتيك بر سوريه براي وادار كردن اين كشور به همكاري است.



پيش نويس اين قطعنامه بر اين نكته تصريح مي كند كه سوريه بايد هر مسئول يا شهروند اين كشور را كه ممكن است مظنون به دست داشتن در ترور حريري باشد، بازداشت كند.



پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و غرب آزادي انتخاب مكان و شروط بازجويي از اشخاصي كه بازجويي از آنها را لازم مي داند، به تيم تحقيق مي دهد.