علیرضا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاكنون بیش از یک هزار و ۵۱۴ فقره پرونده برای نانواییهای متخلف استان تشكیل و به بیش از دو میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم شدهاند.
وی با بیان اینکه بیشترین تخلف مربوط به كمفروشی بوده است، افزود: از این میزان پرونده وارده در سال جاری، ۳۵۸ فقره آن از دهم آذرهمزمان با اعمال قیمت جدید نان و در قالب طرح نظارتی نانواییها تشكیل شده است.
مدیركل تعزیرات حکومتی استان همدان یاداور شد: طرح نظارتی نانواییها با همكاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه مربوطه از ۱۰ آذر ماه سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی یاداور شد: بر اساس اعلام قبلی در راستای رفاه حال شهروندان یكی از شعب مركز استان و تمامی ادارات شهرستانهای تابعه برای رسیدگی فوری به شكایات مردمی اختصاص یافته است.
حسنپور عنوان کرد: شماره ۳۲۵۲۴۴۸۴ در مركز استان و ۱۲۴ بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و شماره پیامك ۳۰۰۰۹۶۵۱ نیز در اختیار شهروندان است تا شکایات خود را اعلام کنند.
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